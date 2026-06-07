В Балхаше завершили модернизацию больницы за счет возвращенных активов

Для пациентов закупили МРТ, КТ и оборудование для кардиохирургических вмешательств

Фото: МЗ

В Карагандинской области завершена масштабная модернизация многопрофильной больницы Балхаша. Обновление медицинского учреждения профинансировано за счет возвращенных государству активов, передает Kazpravda.kz.

Больница обслуживает жителей Балхаша, Приозерска, поселка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов. После модернизации пациенты получили доступ к современным условиям диагностики и лечения.

«Для диагностики и лечения пациентов закуплено новейшее оборудование: монополярный ангиограф с дополнительными комплектующими, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion, нейрохирургический микроскоп и все необходимые медицинские изделия», - сообщили в Минздраве.

Стационар рассчитан на 340 коек и включает большинство профильных отделений. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения к основному зданию построили новую пристройку площадью около 1,4 тысячи кв. метров.

В новом корпусе разместили современный приемный покой с отдельными входами для плановой и экстренной госпитализации. Здесь также оборудованы две операционные - для экстренных вмешательств и проведения высокотехнологичных процедур, включая коронарографию и стентирование пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня в больнице работают около 900 сотрудников, в том числе порядка 150 врачей. В этом году коллектив пополнили новые специалисты, а после завершения резидентуры ожидается приезд еще нескольких врачей.

Кроме того, медицинские пункты в курортных поселках Торангалык и Шубартубек продолжают оказывать помощь как местным жителям, так и туристам.