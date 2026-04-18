Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА по дзюдо

Основное время завершилось без набранных баллов

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Жангельдина одержала победу в схватке за третье место на чемпионате Азии в китайском Ордосе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстанка, выступающая в весе до 78 килограммов, боролась за медаль с Ван Цзеси (Тайбэй).

Основное время завершилось без набранных баллов. Затем соперница получила третье предупреждение, что сделало Жангельдину победительницей схватки.

Таким образом, Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА.

Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал «золото». Эсмигуль Куюлова (до 63 кг),  Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Айдар Арапов (до 90 кг) финишировали на третьей строчке.

