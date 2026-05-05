Асем Орынбай повторила мировой рекорд на ЭКМ по стендовой стрельбе

Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась первой золотой медалью на этапе Кубка мира в Алматы

На первую ступень пьедестала поднялась Асем Орынбай. Спортсменка стала лучшей в дисциплине "скит", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале казахстанка набрала 33 очка. Орынбай повторила мировой рекорд, который в этом году установила ее сокомандница Адель Садакбаева, отметили в НОК.

Второе место заняла Итин Цзян (Китай) - 30 очков. Итальянка Мартина Бартоломей замкнула тройку лучших (27 очков).

Добавим, что этап Кубка мира в Алматы стартовал вчера, 4 мая. Соревнования проходят в стрелковом клубе имени Александра Асанова и продлятся до 11 мая.