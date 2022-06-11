Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК

Глава государства подписал указ о назначении Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Должность министра образования и науки он занимал с 13 июня 2019 года.

Асхат Аймагамбетов в различные годы занимал должности руководителя управления образования Карагандинской области, вице-министра образования и науки, работал заместителем акима Карагандинской области.