О некоторых аспектах развития турот­расли столицы рассказал председатель правления центра развития туризма Astana Tourism Артем Квашук.

– Артем Дмитриевич, Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что туризм должен стать одним из ключевых драйверов экономического роста. Как этот принцип сегодня претворяется в Астане?

– Действительно, туризм рассматривается как важнейшая часть экономики. Он не только формирует имидж страны, но и создает новые рабочие места, развивает инфраструктуру, малый и средний бизнес. Астана – это динамично развивающийся центр делового, культурного и медицинского туризма, и мы видим устойчивый рост интереса как со стороны туристов, так и со стороны международных партнеров.

В Астане действуют более 100 тур­объектов: музеи, театры, галереи, религиозные и спортивные сооружения. Для удобства гостей создана современная сис­тема навигации, работают экс­курсионные сервисы, внедрены цифровые решения. Установлены инфокиоски Visit Astana в аэропорту и у монумента «Байтерек», а также более 250 элементов городской навигации – указатели, пилоны и афишные тумбы. Функ­ционирует сервис Taxi Point, позволяю­щий вызывать и оплачивать такси банковской картой.

– Самый лучший способ познакомиться с городом, его историей и достопримечательностями – это заказать экскурсию. Как развивается экскурсионное направление в столице?

– Сформирован реестр из более чем 100 маршрутов – обзорных, тематических и индивидуальных. Большое внимание уделяется подготовке гидов: только в этом году 50 специалистов прошли обучение и аккредитацию на проведение экскурсий. Для прие­ма гостей из Китая подготовлено 20 экскурсоводов, владеющих китайским языком. Также разработано пять пешеходных марш­рутов, адаптированных для людей с инвалидностью, включая прогулки по бульвару Нуржол, Ботаническому саду и набережной Ишима.

– А кто-то занимается контролем качества предос­тавляемых турис­тических услуг?

– Разумеется. При нашем цент­ре соз­дан экспертный совет, в который вошли представители гостиничного бизнеса, MICE-индустрии, гастрономической и событийной сфер. Мы разрабатываем инновационные программы и стандарты, соответствующие международным требованиям. Для медицинских организаций и туроператоров регулярно проводятся курсы по улучшению сервиса и ознакомительные туры, способствующие формированию устойчивых партнерских связей.

– Астана часто принимает крупные международные события. Насколько важен событийный туризм для развития столичной экономики?

– Это одно из ключевых направлений. В 2024 году в Астане было проведено 128 международных мероприятий, а на 2025-й запланировано более 200. В том числе Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, Astana International Forum, Международный конгресс нейрохирургического сообщества имени Уолтера Е. Дэнди. Только конгресс IFLA собрал более 1 600 делегатов из 114 стран. На этом фоне событийный туризм дает колоссальный экономический эффект. К примеру, на концерт Jennifer Lopez пришли более 30 тысяч зрителей, из которых 10 тысяч были иностранными туристами. Средние траты турис­та в Астане достигают 118 тысяч тенге в сутки. Аналогичный эффект показал концерт Backstreet Boys, на который приехали гости из 45 стран.

– Еще один популярный тренд – медицинский туризм. Особенно перспективны стоматология, офтальмология и пластическая хирургия… Каковы результаты в этом направлении?

– Медицинский туризм сегодня – одно из наиболее вост­ребованных направлений. Казахстан занимает 25-е место в мире по числу клиник, аккредитованных Joint Commission International (JCI), из них семь – в Астане. В 2024 году около 4,5 тысячи иност­ранных пациентов получили лечение по стандартам JCI. В них, кстати, входят программы чекап, репродуктивная медицина, кардиохирургия, онкология. Нами формируются медицинские турпакеты, совмещающие диагностику и лечение с экскурсионными программами. Проект «Смотри Астану по-новому» совместно с клиникой Astana Vision предлагает пациентам двух-трехдневный тур с лазерной коррекцией зрения и осмот­ром достопримечательнос­тей столицы.

– Какие новые виды туризма развиваются в Астане сейчас?

– Успешно развивается промышленный туризм: гости города посещают предприятия «Ютария», MODEX, «Аромат», «СтальЦинк», АЭТЗ и другие. Это уникальная возможность увидеть технологический потенциал столицы. Развивается образовательный туризм: до конца года более 12,5 тысячи школьников и студентов примут участие в проф­ориентационных экскурсиях. Новое направление – гольф-туризм. Впервые Астана представляется как международная площадка для гольфа. В октябре состоялся инфотур для туроператоров из Индии, и уже формируются первые гольф-пакеты.

– Не могу не спросить о гаст­рономическом туризме. Есть ли достижения?

– Да, и мы ими гордимся. Рес­торан Qazaq Gourmet вошел в престижный список 50 Best Discovery как единственный представитель национальной кухни Казахстана. Также в этот рейтинг попал столичный бар Temple. Это признание высокого уровня отечественной гастрономической индустрии.

– Как обеспечивается безо­пас­ность туристов в столице?

– В городе действует туристическая полиция, оказывающая помощь гос­тям в местах массового скопления людей. На марш­рутах установлены камеры видео­наблюдения, развита сис­тема общественного транспорта. Для самостоя­тельных путешественников доступны экскурсион­ные автобусы Red Bus с ­аудиогидом на восьми языках и турис­тическая карта CityPass, которая делает знакомство с Астаной комфорт­ным и доступным.