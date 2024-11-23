Астана и Загреб нацелены на развитие отношений

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Калмыков Ануар
корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил с официальным визитом Республику Хорватия.

фото пресс-службы Министерства иностранных дел

Визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана в Загреб, совершенный по приглашению министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, является первым в истории двусторонних отношений и придаст новый качественный импульс развитию казахско-хорватского сотрудничества.

На переговорах Мурат Нуртлеу и Гордан Грлич-Радман обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, отметив, что Казахстан и Хорватия обладают значительным потенциалом для его наращивания и углубления, в том числе в таких сферах, как энергетика, транспорт (включая гражданскую авиацию), сельское хозяйство, цифровизация и инновации, образование и туризм.

Глава МИД РК отметил, что Хорватия является давним и близким партнером Казахстана на Балканах и в Европейском союзе. Хорватия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Европе. Товарооборот по итогам 2023 года достиг 432 млн долларов.

– Мы высоко ценим наш содержательный политический диалог на всех уровнях, основанный на дружбе и взаимном доверии. Экономическое взаимо­действие является одним из ключевых направлений казахско-хорватских отношений, – заявил Мурат Нуртлеу.

В свою очередь хорватский министр также заявил о том, что Заг­реб заинтересован в дальнейшем поступательном развитии отношений с Астаной, и выразил готовность приложить усилия для продвижения взаимовыгодного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействию в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ОБСЕ и других. Особое внимание было уделено аспектам партнерства в Центральной Азии и на Балканах, а также вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности.

По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД РК, подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Казахстана и Министерством иностранных и европейских дел Хорватии на 2025–2027 годы, а также Меморандум о сотрудничестве между Институтом дипломатии при Академии государственного управления РК и Хорватской дипломатической академией.

Во второй день официального визита в Загреб Мурат Нуртлеу был принят Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В продолжение двусторонних переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева с главой хорватского Правительства, состоявшихся на полях СОР29 в Баку в ноябре, стороны обсудили дальнейшие шаги, направленные на укрепление политического диалога и расширение деловых связей между двумя странами.

Глава МИД РК ознакомил собеседника с проводимыми в нашей стране реформами, инициированными Главой государства, подчеркнув, что реализуемые меры способствуют созданию условий, благоприятных для открытия и ведения бизнеса в нашей стране. Мурат Нуртлеу пригласил хорватские компании к установлению и развитию торгово-инвестиционного парт­нерства с Казахстаном, отметив такие перспективные направления, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, информационные технологии, образование, туризм.

Стороны выразили общее мнение, что наращиванию деловых связей должна способствовать работа казахско-хорватской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Делового совета «Казахстан – Хорватия», следующие заседания которых планируются в Астане в 2025 году.

В свою очередь Андрей Пленкович подтвердил обоюдное стремление укреплять политический диалог и взаимовыгодное партнерство между Астаной и Загребом, основанные на доверии и взаимной поддержке.

По итогам встречи стороны достигли договоренности продолжить конструктивное взаимодействие между двумя странами, в том числе путем организации и проведения визитов на высшем и высоком уровнях.

#визит #Мурат Нуртлеу #Республика Хорватия

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