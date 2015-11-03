​«Астана» или «Кайрат»?

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Столичная «Астана» вполне могла в очередной раз завоевать звание чемпиона за один тур до окончания первенства страны по футболу. Но на ее пути встал алматинский «Кайрат», который также претендует на звание сильнейшего в республике, а потому не дает расслабляться ни болельщикам обоих клубов, ни специалистам, оставив главную интригу на заключительный день чемпионата.
«Горожане» принимали на домашней «Астана-Арене» павлодарский «Иртыш» и, к удивлению многих, с трудом одолели очень неплохо игравших гостей. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил капитан команды Танат Нусербаев. Победа со счетом 1:0 позволила столичному клубу сохранить перевес в одно очко перед «Кайратом» в турнирной таблице.
А вот алматинцы в отличие от «Астаны» обыграли своего соперника более чем убедительно: играя на выезде, они забили три безответных мяча в ворота «Актобе». Дублем отметился Сержиньо, еще один гол забил Джордже Деспотович. Проигрыш со счетом 0:3 вполне мог стоить западноказахстанцам бронзовых медалей чемпионата. Но им на выручку пришли земляки из Атырау.
«Нефтяники» в Шымкенте обыграли местный «Ордабасы» со счетом 1:0 и подарили «Актобе» третье место в нацио­нальном первенстве. Южноказахстанцы по дополнительным показателям, даже в случае победы в последнем туре, так и не смогут обойти актюбинцев по очкам. Тем не менее можно поздравить и шымкентцев – они пробились в еврокубки и в следующем году примут участие (как и «Актобе») в Лиге Европы.
Определились и аутсайдеры чемпионата Казахстана. Элитный дивизион покидает кызылординский «Кайсар», который в гостях уступил талдыкорганскому «Жетысу» со счетом 1:2. Впрочем, такая же участь может ожидать и семиреченцев – им, для того чтобы остаться в Премьер-лиге, 14 ноября в столице на «Астана-Арене» предстоит провести переходной матч с усть-каменогорским «Востоком». Восточноказахстанцы заслужили это право, заняв второе место в Первой лиге.
А вот кто порадовал земляков, так это «Акжаик», который в следующем году будет выступать в Премьер-лиге. Уральцы дома в последнем туре Первой лиги обыграли темиртауский «Булат АМТ» со счетом 3:0 и вернулись в стан сильнейших.
Что касается четырех команд Премьер-лиги, которые расположились с 7-го по 10-е место, то они сыграли следующим образом: карагандинский «Шахтер» в родных стенах обыграл «Тараз» – 3:0, а костанайский «Тобол» (тоже дома) одолел кокшетауский «Окжетпес» – 1:0.
И все же главным остается вопрос: кто станет чемпионом? Восьмого ноября «Кайрат» дома примет «Ордабасы», а «Астана» – «Актобе». Для завоевания золотых медалей алматинцам необходима только победа, при этом столичный клуб должен проиграть или сыграть вничью.

Турнирная таблица чемпионата РК. Премьер-лига
Места с 1-го по 6-е
М Команда         И  В  Н П     Г    О
1. «Астана»      31 19 7 5 54–26 43
2. «Кайрат»      31 19 7 5 58–19 42
3. «Актобе»      31 15 9 7 35–24 32
4. «Ордабасы» 31 12 10 9 32–29 29
5. «Иртыш»      31 10 10 11 37–38 25
6. «Атырау»     31 10 12 9 30–33 24

Места с 7-го по 12-е
7. «Тобол»       31 12 6 13 32–40 30
8. «Окжетпес» 31 11 6 14 35–41 26
9. «Тараз»       31 10 7 14 24–32 25
10. «Шахтер»  31 9 5 17 27–46 23
11. «Жетысу»  31 7 6 18 26–46 19
12. «Кайсар»   31 4 11 16 19–35 15

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