Фото: НОК

С 29 по 31 октября в Астане состоится международный турнир по велоспорту на треке Astana Open Series I & II (CL2), включённый в официальный календарь Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В соревнованиях примут участие сильнейшие трековики Казахстана, а также представители зарубежных стран. Турнир пройдет среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.

Спортсмены поборются за рейтинговые очки UCI, необходимые для квалификации на чемпионаты мира и Олимпийские игры.