«Астана» проиграла «Динамо» Загреб и опустилась на третье место своей группы в ЛК

Спорт
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«Динамо» поднялось на вторую строчку

Фото: sport-express.ru

Накануне вечером прошёл матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором казахстанская «Астана» встретилась с хорватским «Динамо» из Загреба. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане. «Динамо» Загреб обыграло «Астану» со счётом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Первый тайм прошёл без голов. В самом начале второй половины, на 48-й минуте, Габриэль Видович открыл счёт в матче, выведя «Динамо» вперёд.

Ближе к концовке встречи, на 79-й минуте, Такуро Канеко удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Динамо» Загреб.

После этой встречи «Астана» опустилась на третье место в группе C, набрав 4 очка за 5 сыгранных матчей. «Динамо» же поднялось на вторую строчку.

В активе команды из Загреба 6 очков после аналогичного количества игр. Лидирует «Виктория» Пльзень — у неё 12 очков.

#Астана #футбол #матч #клуб #Динамо

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