В столице проходит международная научно-практическая конференция «Опыт и перспективы развития декоративной и товарной аквакультуры», объединившая ведущих специалистов в области ихтиопатологии и гидробиологии со всего света, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба океанариума Ailand

В мероприятии принимают участие ученые, сотрудники океанариумов и музейные работники из Казахстана, России, Индонезии и других государств. Основная проблематика подавляющего большинства докладов, представленных на конференции, — актуальные и перспективные направления развития аквакультуры, технологии искусственного воспроизводства рыб и особенности содержания морских животных.

В выступлениях представителей столичного океанариума Ailand обобщался и анализировался уникальный опыт коллектива по созданию удаленных от океана морских экосистем. Генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», доктор биологических наук Куаныш Исбеков представил доклад на тему «Разведение редких, ценных видов рыб с целью сохранения биоразнообразия Казахстана». О своих успехах в области культивирования гидробионтов также рассказали сотрудники Москвариума, Санкт-Петербургского, Сочинского, Воронежского и Пензенского океанариумов.

— Сейчас в ряде регионов страны наблюдается практически неконтролируемый массовый вылов рыбы в целях продовольственной безопасности. Мы хотим показать, что это направление можно развивать иначе – грамотно, устойчиво, с учетом воспроизводства биоресурсов не только в естественной среде, но и в искусственных условиях, — отметил директор ТОО Ailand Astana Арман Маханов.

Одним из основных докладчиков первого дня конференции стал кандидат биологических наук, главный ихтиопатолог Санкт-Петербургского океанариума Олег Юнчис. Ученому принадлежит открытие новых возбудителей заболеваний у рыб, а также разработка методик диагностики болезней и лечения гидробионтов. В ходе своего доклада ведущий российский ихтиопатолог подробно рассказал о проблемах содержания акул в океанариумах. Олег Юнчис высоко оценил состояние аквариумистики в нашей стране, отметив, что столичный океанариум оснащен новейшим оборудованием, а рыбы содержатся в прекрасных условиях.

По словам организаторов конференции, подобные мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества в научной сфере и популяризируют достижения Казахстана среди иностранных ученых. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем Астана непременно станет одним из крупнейших центров аквариумистики и гидробиологии в мире.