– С каждым годом Астана укрепляет статус города событий: если в прошлом году было проведено 128 мероприятий, то в этом запланировано уже 201. Подобные мероприятия оказывают выраженный мультипликативный эффект – это рост загрузки гостиниц, увеличение потока в рестораны, транспорт, торговые и культурные объекты. Один концерт становится толчком для десятков смежных отраслей, – отметил на брифинге в СЦК руководитель центра «Астана Туризм» Артем Квашук.

Одно из самых ожидаемых событий этой осени – концерт культовой музыкальной группы Backstreet Boys, который пройдет 21 сентября на стадионе «Астана Арена». Композиции, ставшие хитами мировых чартов, для жителей и гостей столицы исполнят все пять участников оригинального состава группы: Ник Картер, Эй Джей Маклин, Хауи Доро, Кевин Ричардсон и Брайан Литрелл.

– Особую символику приобретает концерт в Астане 21 сентября, когда отмечается Международный день мира. Для Казахстана, традиционно выступающего за диалог, толерант­ность и солидарность, это событие станет отражением главных гуманитарных ценностей страны, – подчеркнул заместитель председателя Комитета культуры МКИ Азамат Белкайыров.

Гостями мероприятия станут туристы из 40 стран. Ожидается, что проведение концертов Backstreet Boys и Дженнифер Лопес принесет бюджету свыше 1 млрд тенге и поспособствует развитию отечественного бизнеса.