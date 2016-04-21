​Астана – центр промышленных выставок

В Казахстане с 2013 года успешно реализуется Концепция по переходу республики к «зеленой» экономике. Страна готовится к проведению ЭКСПО-2017, тематикой которой станет энергия будущего. Уже построены новые заводы и фабрики, которые будут выпускать комплектующие для ВИЭ. В пользу же развития атомной энергетики в Казахстане говорят достаточно недорогая уранодобыча и курс на снижение углеродной энергетики.

Пути достижения будущего сбалансированного развития возобновляемой, традиционной и атомной электроэнергетики Казахстана, а также повышение технологического уровня отечественного машиностроения будут представлены на одной выставочной площадке, охватывая все аспекты энергетической индустрии.

Участники из Казахстана, России, Беларуси, Чехии, Германии и Швейцарии представят новейшие разработки для атомной, машиностроительной и энергетической отраслей РК.

Госкорпорация «Росатом» представит на выставке коллективный стенд атомной отрасли. Среди участников – производители и поставщики энергетического оборудования, кабельной продукции, приборов, систем контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и многого другого.

Выставки отличает широкая деловая программа: стоит отметить, что 27 и 28 апреля Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана и ПРООН проведут семинар на тему «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в РК» и семинар по энергоаудиту, подготовленный одноименной казахстанской ассоциацией.

Организаторы – казахстанская выставочная компания Iteca и ее международный партнер ITE Group.

Официальный сайт – www.machexpo.kz