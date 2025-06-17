Астанчанка добилась права изменить свою национальность с «белоруски» на «немку» на основании этнического происхождения по линии дедушки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

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Ранее миграционная служба отказала ей, сославшись на статью 65 Кодекса «О браке и семье», по которой смена национальности возможна только на национальность одного из родителей.

Однако суд города Астаны признал отказ незаконным, а Конституционный суд постановил, что действующая редакция статьи 65 нарушает Конституцию, так как ограничивает право гражданина на самоопределение. Согласно правовой позиции суда, при определении национальности могут учитываться не только родители, но и другие близкие родственники, воспитатели, а также иные объективные доказательства этнической принадлежности.

В деле истца суд учел немецкое происхождение по линии прадеда и прабабушки, факты политических репрессий в отношении ее семьи, а также активное участие женщины в жизни немецкой общины. Конституционный Суд подчеркнул, что национальность — это элемент личной свободы и самоидентификации.

Комитет миграционной службы МВД обязан завершить административную процедуру по изменению национальности истца в официальных документах. Решение создает важный прецедент в вопросах этнической самоидентификации и прав граждан.