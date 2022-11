В США издана книга Тогжан Касеновой, доктора политических наук, специалиста по ядерной безопасности, старшего научного сотрудника Университета штата Нью-Йорк в Олбани, научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир «Атомная степь: как Казахстан отказался от ядерного оружия» (Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb).

Автор начала работу над книгой 15 лет назад. Книга состоит из двух частей. Первая посвящена советскому периоду, всему, что связано с испытаниями и борьбой против этих испытаний, а вторая – политике: как Казахстан­ вел переговоры со многими странами и решил отказаться от ядерного оружия.

Тогжан Касенова родилась в Алматы, ее родители родом из Семипалатинска. Рассказывая о работе над созданием книги, автор особо подчеркнула роль первых руководителей Семипалатинской области, которые, начиная уже с 1956 года, пытались своими обращениями в высшие органы власти Советского Союза привлечь внимание к пагубному влиянию проводимых ядерных испытаний на полигоне на здоровье населения региона и прилегаю­щих к нему территорий других областей. Особое внимание уделено деятельности антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», общественникам, которые старались обратить внимание на масштабную проблему.

Изданная первоначально на английском языке книга переведена на казахский язык при содействии Фонда Фридриха Эберта в Казахстане. Выпущена тиражом 500 экземпляров.

На фото – вариант книги на казахском языке.