Фото: ФТК

Международная ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила победителей премии ATP Awards 2025, торжественная церемония вручения наград прошла в итальянском Турине, сообщает Kazpravda.kz

Almaty Open получил престижную награду «За отличное качество организации» (Standards of Excellence) и признан одним из лучших турниров года в категории 250. Этой награды удостаиваются турниры, получившие самые высокие оценки игроков по стандартам ATP. Она присуждается на основе опросов, оценивающих организацию, условия и уровень сервиса, а полученные результаты используются для постоянного повышения стандартов проведения соревнований на всех уровнях тура.

Помимо Almaty Open, в регионе Азия и Океания наградой Standards of Excellence также отмечены турниры в Дубае (ATP 500) и Шанхае (ATP 1000).

«Мы очень рады впервые получить столь высокую награду от АТР. Это достижение отражает нашу неизменную приверженность обеспечению высочайшего уровня спортивных впечатлений как для игроков, так и для болельщиков. Высочайшие стандарты турнира — это часть долгосрочной стратегии президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, основная цель которой – добиться повышения статуса Almaty Open до уровня ATP 500. Это позволит привлечь в Казахстан ещё больше звезд мирового тенниса и окажет положительное влияние на популяризацию и развитие спорта в стране» - отметил руководитель организационного комитета турнира АТР 250 Almaty Open и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Напомним, турнир Almaty Open прошёл с 11 по 19 октября текущего года в Алматы, став настоящим праздником спорта и искусства для горожан и гостей южной столицы.

В профессиональном туре ATP проводится 27 турниров категории ATP 250, победитель каждого из которых получает 250 рейтинговых очков. Среди них лишь шесть проходят в регионе Азия/Океания, включая Almaty Open, который при этом остаётся единственным турниром уровня ATP 250 в СНГ.