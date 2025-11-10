ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира

Теннис
169
Дана Аменова
специальный корреспондент

Almaty Open получил престижную награду «За отличное качество организации» 

Фото: ФТК

Международная ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила победителей премии ATP Awards 2025, торжественная церемония вручения наград прошла в итальянском Турине, сообщает Kazpravda.kz

Almaty Open получил престижную награду «За отличное качество организации» (Standards of Excellence) и признан одним из лучших турниров года в категории 250. Этой награды удостаиваются турниры, получившие самые высокие оценки игроков по стандартам ATP. Она присуждается на основе опросов, оценивающих организацию, условия и уровень сервиса, а полученные результаты используются для постоянного повышения стандартов проведения соревнований на всех уровнях тура.

Помимо Almaty Open, в регионе Азия и Океания наградой Standards of Excellence также отмечены турниры в Дубае (ATP 500) и Шанхае (ATP 1000).

«Мы очень рады впервые получить столь высокую награду от АТР. Это достижение отражает нашу неизменную приверженность обеспечению высочайшего уровня спортивных впечатлений как для игроков, так и для болельщиков. Высочайшие стандарты турнира — это часть долгосрочной стратегии президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, основная цель которой – добиться повышения статуса Almaty Open до уровня ATP 500. Это позволит привлечь в Казахстан ещё больше звезд мирового тенниса и окажет положительное влияние на популяризацию и развитие спорта в стране» - отметил руководитель организационного комитета турнира АТР 250 Almaty Open и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Напомним, турнир Almaty Open прошёл с 11 по 19 октября текущего года в Алматы, став настоящим праздником спорта и искусства для горожан и гостей южной столицы.

В профессиональном туре ATP проводится 27 турниров категории ATP 250, победитель каждого из которых получает 250 рейтинговых очков. Среди них лишь шесть проходят в регионе Азия/Океания, включая Almaty Open, который при этом остаётся единственным турниром уровня ATP 250 в СНГ.

#турнир #теннис #награда #ATP #Almaty Open

Популярное

Все
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Арабские страны отвергли план США по Газе
Лиса напала на жительницу Костанайской области
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]