Авиационная транспортная прокуратура Алматы добилась внесения изменений в порядок провоза товаров из магазинов duty free в ручной клади пассажиров FlyArystan, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации главной транспортной прокуратуры, в ходе анализа деятельности авиакомпании установлены нарушения, связанные с ограничениями на бесплатный провоз продукции, купленной в беспошлинной торговле.

По итогам акта прокурорского реагирования FlyArystan скорректировала свои внутренние правила.

«С 1 октября 2025 года пассажиры международных рейсов смогут бесплатно перевозить товары duty free в ручной клади. Обновлённый документ будет опубликован на официальном сайте авиакомпании», – говорится в информации.

В прокуратуре отметили, что такие изменения обеспечат единообразное применение законодательства, сформируют понятные условия для пассажиров и повысят уровень прозрачности в работе авиакомпании.