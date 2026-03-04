На сегодня в страну возвратились 946 граждан РК
4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Казахстана, возвращенными из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:
- рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;
- рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19, 145 пассажиров;
- рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50, 174 пассажира;
- рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34, 179 пассажиров.
Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 (порядка 290 кресел).
На сегодня в Казахстан возвращено 946 пассажиров. Работа по возврату казахстанцев продолжается.