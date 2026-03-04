Авиарейсы из стран Ближнего Востока прибыли в казахстанские аэропорты

Гражданская авиация
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня в страну возвратились 946 граждан РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Казахстана, возвращенными из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:

- рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;

- рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19, 145 пассажиров;

- рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50, 174 пассажира;

- рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34, 179 пассажиров.

Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 (порядка 290 кресел).

На сегодня в Казахстан возвращено 946 пассажиров. Работа по возврату казахстанцев продолжается.

