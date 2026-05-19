Пассажиропоток казахстанских авиакомпаний за четыре месяца превысил 4 млн человек

На сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%
Казахстанская авиационная отрасль сохраняет устойчивость и демонстрирует высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
По его словам, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база. На сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%, а уровень безопасности авиакомпаний – 82%, что позволило республике войти в число 20 лучших государств мира по версии ИКАО.
По итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров, а аэропорты обслужили 32 млн человек и обработали 173 тыс. тонн грузов. За первые 4 месяца текущего года внутренний пассажиропоток остался без изменений, превысив отметку в 4 млн человек, однако в сегменте грузоперевозок зафиксировано снижение из-за ситуации на Ближнем Востоке, повлекшей временную приостановку около 80 рейсов в неделю – более 10% от общего объема.
«Сокращение рейсов напрямую повлияло на международных пассажиров, грузоперевозки и работу аэропортов. Тем не менее, в целях дальнейшего повышения уровня безопасности в стране уже создан Центр расследования авиационных происшествий, а в Авиационную администрацию привлечены ведущие международные эксперты. Совместно с ИКАО разрабатывается Генеральный план развития до 2050 года, который планируется принять до конца текущего года», — подчеркнул министр.