Пассажиропоток казахстанских авиакомпаний за четыре месяца превысил 4 млн человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская авиационная отрасль сохраняет устойчивость и демонстрирует высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства



По его словам, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база. На сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%, а уровень безопасности авиакомпаний – 82%, что позволило республике войти в число 20 лучших государств мира по версии ИКАО.



По итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров, а аэропорты обслужили 32 млн человек и обработали 173 тыс. тонн грузов. За первые 4 месяца текущего года внутренний пассажиропоток остался без изменений, превысив отметку в 4 млн человек, однако в сегменте грузоперевозок зафиксировано снижение из-за ситуации на Ближнем Востоке, повлекшей временную приостановку около 80 рейсов в неделю – более 10% от общего объема.