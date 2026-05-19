Пассажиропоток казахстанских авиакомпаний за четыре месяца превысил 4 млн человек

Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская авиационная отрасль сохраняет устойчивость и демонстрирует высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

По его словам, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база. На сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%, а уровень безопасности авиакомпаний – 82%, что позволило республике войти в число 20 лучших государств мира по версии ИКАО.

По итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров, а аэропорты обслужили 32 млн человек и обработали 173 тыс. тонн грузов. За первые 4 месяца текущего года внутренний пассажиропоток остался без изменений, превысив отметку в 4 млн человек, однако в сегменте грузоперевозок зафиксировано снижение из-за ситуации на Ближнем Востоке, повлекшей временную приостановку около 80 рейсов в неделю – более 10% от общего объема.

«Сокращение рейсов напрямую повлияло на международных пассажиров, грузоперевозки и работу аэропортов. Тем не менее, в целях дальнейшего повышения уровня безопасности в стране уже создан Центр расследования авиационных происшествий, а в Авиационную администрацию привлечены ведущие международные эксперты. Совместно с ИКАО разрабатывается Генеральный план развития до 2050 года, который планируется принять до конца текущего года», — подчеркнул министр.

#авиация #Правительство #авиакомпании #пассажиропоток

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
От E-Museum до «Халық әуені»
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

МЧС получило четвёртый самолёт для спасательных операций
Аэротакси и биометрию на авиарейсах внедрят в Казахстане
Казахстан представил в Баку модель человекоцентричного горо…
Локализация производства Nuctech станет частью развития тра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]