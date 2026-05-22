В аэропорту Астаны пройдут плановые учения

Пассажиров и жителей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

22 мая с 12:00 до 14:00 на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пройдут плановые учения по отработке действий при авиационном происшествии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта



В ходе учений аварийно-спасательная команда аэропорта совместно с ДЧС г. Астана, пожарными подразделениями, оперативно-спасательным отрядом, Центром медицины катастроф, службой 103 и авиакомпаниями отработает взаимодействие и порядок совместных действий в экстренной ситуации.