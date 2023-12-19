Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска

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Нарушение установлено по камерам ЦОУ, где видно, как легковая машина скользит по льду на небольшой парковке возле дворца бракосочетания. Водитель авто продемонстрировал навыки экстремального вождения, причем сначала с одним «пассажиром» на крыше, потом – с тремя.

На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж.

Любителей экстремальной езды остановили на выезде с парковки. Ими оказались молодые люди 2003-2004 годов рождения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в отношении водителя были составлены административные протокола по статьям 590 части 9, 593 части 1, 595 части 1 КоАП РК, в отношении пассажиров – административные протокола по статье 615 части 1 КоАП РК.

Автомашина водворена на спецстоянку. С участниками инцидента проведена профилактическая беседа.