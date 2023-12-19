Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска

Он был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz
Нарушение установлено по камерам ЦОУ, где видно, как легковая машина скользит по льду на небольшой парковке возле дворца бракосочетания. Водитель авто продемонстрировал навыки экстремального вождения, причем сначала с одним «пассажиром» на крыше, потом – с тремя.
На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж.
Любителей экстремальной езды остановили на выезде с парковки. Ими оказались молодые люди 2003-2004 годов рождения.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в отношении водителя были составлены административные протокола по статьям 590 части 9, 593 части 1, 595 части 1 КоАП РК, в отношении пассажиров – административные протокола по статье 615 части 1 КоАП РК.
Автомашина водворена на спецстоянку. С участниками инцидента проведена профилактическая беседа.