Автотрассы востока оденут в новый асфальт

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Минувшим летом глава региона Ермек Кошербаев анонсировал 2024-й как Год дорог

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Как сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на финансирование дорожных работ в бюджете предусмотрено 28,5 млрд тенге – вдвое больше, чем в 2023-м. Всего запланировано обновить примерно 600 км автотрасс региона.

В первую очередь акцент будет сделан на транзитных маршрутах, в частности, в приграничных районах, турис­тических зонах, а также на подъездах к населенным пунктам. Например, по программе «Ауыл – Ел бесігі», а также за счет собственных средств городов и районов предстоит привести в порядок почти 110 км местных дорог.

Отдельное внимание в области уделили маршрутам к популярным мес­там отдыха. Средние ремонты запланированы на трассах, ведущих на побережье Бухтарминского водохранилища в районе Алтай и Самарском районе. В порядок приведут участки к Сибинским озерам в Уланском районе и маршрут, соединяющий Курчумский район с возрожденным Маркакольским.

Последний в летнее время является­ очень оживленным. Во-первых, он ведет к живописному заповедному озеру Маркаколь, а во-вторых, пролегает рядом с выходами цветных глин и горными отрогами с сохранившимися древними петроглифами. То есть сам по себе является привлекательным туристическим объектом.

Кроме того, запланированы средние ремонты дорог в Тарбагатайском и Зайсанском районах, ведущих к отдаленным селам от трассы Омск – Майкапчагай. Таким образом, для туристов станут более комфортными путешествия к знаменитым памятникам истории и археологии «Шиликты» и «Елеке Сазы». Также, по данным обл­управления, намечен ремонт дороги от Усть-Каменогорска до пригородного села Новотроицкого и до популярной форелевой фермы.

– Нарекания вызывает состояние дорог от областного центра до Шемонаихи, Риддера и Алтая, – отметил заместитель руководителя областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Нурбек Тураров. – Это трассы республиканского значения. В компании «КазАвтоЖол» нас проинформировали, что техничес­кая документация по ним разработана, объявлены конкурсы. В целом средним ремонтом планируется охватить примерно 200 километров.

Позитивной новостью стало возобновление многострадального проекта строительства дороги в обход Осиновского перевала. В текущем году финансирование составило 3,9 млрд тенге. Проектом предусмотрено возведение сложной инженерной конструкции – моста через горную речку. В связи с этим завершение долгостроя, стартовавшего еще в 2017 году, намечено только на 2025-й.

Ряд важнейших проектов в рамках Года дорог предусмотрен в областном центре Восточного Казахстана. Например, уже стартовало строительство кольцевой развязки в районе активной застройки на левом берегу Иртыша. Дорожно-инженерная инфраструктура должна «разрулить» движение между двумя проспектами и двумя улицами, а в перспективе – снять транспортную нагрузку примерно на 30–40 процентов. Эту же задачу приз­ван решить проект расширения улицы Базовой, вдоль которой на глазах растет новый крупный микрорайон «Нурлы жол».

В 2024 году будут также завершены работы по реконструкции выезда из Усть-Каменогорска на Алматинскую трассу, по которому идет основной грузопоток. В итоге, по словам Нурбека Турарова, областной центр получит логичес­ки связанные проезды, исключающие многочисленные светофоры и перекрестки.

Как заверили в обл­управлении, за всеми дорожными проектами установлен строгий контроль. Проверки и экспертизы осуществляет Национальный центр качества дорожных активов, который располагает соответствующей лабораторией и специалистами.

– Законодательством предусмотрена ответственность подрядчиков за нарушение технологии и сроков, – отметил заместитель руководителя. – Если предприятие срывает график, то выставляется штрафная санкция в 0,1 процента от суммы обязательств. В случае полного срыва сроков управление может инициировать исковое заявление в суд о включении компании в реестр недобросовестных пос­тавщиков.

Общая сеть автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области сос­тавляет 5,2 тыс. км. Из них 1,2 тыс. км – это дороги республиканского значения, 4 тыс. км – трассы областного и районного значения.

#ВКО #дороги #ремонт #асфальт #автотрассы

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