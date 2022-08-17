Айболит в село спешит

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Министерство сельского хозяйства предлагает ряд мер, которые позволят повысить привлекательность и престиж профессии ветеринара.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. По его словам, ветеринарные врачи – одна из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе. Средний возраст этих специалистов по республике составляет 40–55 лет.

Ветеринарный сектор испытывает недостаток в молодых высококвалифицированных кадрах. Отсутствие достойной зарплаты, нелегкие условия труда, неразвитость инфраструктуры в сельской местности привели к непривлекательности профессии ветеринара среди молодежи.

– В этой связи с первого квартала текущего года согласно поручению Главы государства по республике в среднем более чем на треть (на 33,4%) повышена зарплата ветеринарных специалистов государственных райветстанций и ветпунктов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%, – пояснил спикер.

По данным Минсельхоза, сейчас среднемесячная зарплата ветврачей в зависимости от регионов составляет от 98 тыс. (Кызылординская область) до 206 тыс. (Павлодарская область) тенге.

Этого явно недостаточно, отметил вице-министр, и перечислил ряд мер, которые принимаются ведомством для решения проблемы. Во-первых, увеличен объем платных услуг райветстанций и ветеринарных пунктов в тех мес­тах, где отсутствует конкурент­ный сектор.

Со следующего года, после принятия соответствующей законодательной базы, предполагается 50-процентная доплата к долж­ностному окладу ветеринарных специалистов коммунальных ветеринарных предприятий и 140-процентная к базовому долж­ностному окладу ветеринаров государственных коммунальных учреждений за вредные условия труда (работу с биоагентами 1-й и 2-й категории патогенности). Будет предусмотрена также выплата двух должностных окладов к отпус­ку в качестве лечебного пособия.

Рустем Курманов рассказал, что внесено предложение в Министерство высшего образования и науки по увеличению сельской квоты по ветеринарным специальностям с сегодняшних 30% до 70%. Направлены предложения в Министерство национальной экономики об увеличении размеров подъемных пособий ветеринарам в рамках программы «С дипломом – в село!».

Подобным образом отраслевое министерство пытается решить проблему подготовки кадров и трудоустройства ветеринарных специалистов в сельской местности.

– Для повышения качества образовательного процесса ветеринарным учебным заведениям рекомендовано проводить практические занятия в подведомственных организациях Комитета ветеринарного контроля и надзора, постоянно обновлять образовательные программы, усиливая практическую направленность обучения.

Обязательно нужно организовывать стажировку молодых преподавателей на базе научных и производственных организаций сроком не менее года по специфике преподаваемых дисциплин, – уточнил Рустем Курманов.

По его словам, все вышеуказанные вопросы будут отражены в разрабатываемом законопроекте по внесению изменений и дополнений в закон «О ветеринарии».

Это лишь часть мероприятий, которые включены в Дорожную карту по реформированию системы ветеринарии. Спикер рассказал также о планах по цифровизации и автоматизации отрасли, разграничению полномочий между уровнями ветслужб и гармонизации законодательства Казахстана в области ветеринарии с международными стандартами.

Все реформы планируется осуществлять поэтапно, что позволит повысить эффективность ветеринарной службы Казахстана и поднять ее на новый качественный уровень.

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