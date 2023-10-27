«Айналайын» с немецким акцентом

В рамках Дня Республики мангистаус­кие артисты дали концерты в Германии. В одном из старейших залов Берлина слышалась казахская речь. Увидеть представителей казахского музыкального искусства приехали наши соотечественники со всех уголков Европы. Причем большая их часть пришла на концерт в национальных костюмах, говорили с приезжими артистами на казахском языке и рассказывали о том, как, даже находясь в эмиграции, чтут родной язык. Тут и там раздавалось восторженное «керемет» и трепетно-нежное «айналайын».

Наши соотечественники, проживаю­щие в Германии и странах Европы, рассказали, что следят за культурным ростом Казахстана. С удовольствием слушают отечественную современную музыку, смотрят фильмы и разговаривают дома с детьми на казахском языке.

– Мы не хотим терять свою национальную идентичность. Мы – казахи и очень гордимся этим. Наши дети с удовольствием смотрят мультфильмы в YouTube на казахском языке, такие как «Ер төстік», «Қыз жібек». Нам очень нравится следить за тем, как вырос Казахстан творчески. С каждым годом появляется все больше очень талантливых музыкантов, режиссеров. Они пишут такие песни, которые пользуются популярностью и у европейских слушателей, – рассказывают гос­ти концерта.

Мировая известность Димаша Кудайбергена сделала очень многое для популяризации казахского языка в Европе, Америке, Австралии. Почти в каждой европейской стране есть фан-клубы Димаша, которые с удовольствием разу­чивают красивые и мелодичные казахские песни в его исполнении. Причем не только поют песни Димаша, но и пытаются вникнуть в их смысл, а для этого изучение казахского языка в среде его поклонников становится востребованным и необходимым занятием.

Не пропускают наши европейские казахи и новинки отечественного кинематографа и литературы, а посещение концертов казахстанских мастеров искусств для них сродни встрече с далекой родиной.

Открыл концерт в Берлине этно-фольк­лорный ансамбль «Ақшағыл». Задача этого коллектива – популяризация старинных казахских инструментов. Так, каждый член ансамбля умеет играть как минимум на пяти инструментах. Свои навыки они с удовольствием проде­монст­рировали восторженной публике, которая погрузилась в удивительную и загадочную атмосферу звуков Великой степи. Удивляли казахстанцы в этот день и хореографическим искусством. Перед гостями выступили члены коллектива ансамбля танца «Жорға».

В числе почетных гостей на мероприя­тии присутствовал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

«Музыканты и танцоры смогли сполна передать вашу культуру. Столько инструментов гармонично слились в единое музыкальное полотно. Я как будто видел всадников на лошадях, слышал диких зверей и охотников, а еще мы как будто побывали на древней казахской свадьбе. Этот номер мне очень понравился. Благодаря таким концертам мы узнаем больше о Казахстане. Я поздравляю ваш народ с Днем Республики», – сказал Хорст Кёлер сразу после концерта в интервью телеканалу «Хабар 24».

Творческие коллективы в поездке по Германии сопровождал руководитель управления культуры Мангистауской области Абилкаир Байпаков. Он рассказал, что возможность организовать здесь концерт появилась после недавней поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Берлин. После этого было решено наладить не только политико-экономические связи, но и больше узнать о культуре друг друга. Идею дать концерт с удовольствием поддержал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

– Для наших артистов эта поездка – огромный шаг в их творческом и духовном развитии. Они получили великолепный заряд энергии: выступить перед новой публикой в незнакомых залах – это сложная задача для любого человека. Через такие концерты мы готовы продолжать распрост­ранять казахстанскую культуру, дарить красоту и невероятную энергию любви и добра, – сказал Абилкаир Байпаков.

После концерта был организован официальный прием от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла Респуб­лики Казахстан в Германии Нурлана Онжанова, на котором этно-фольклорный ансамбль «Ақшағыл» исполнил государст­венные гимны Респуб­лики Казахстан и Федеративной Республики Германия.

В рамках празднования Дня Респуб­лики этно-фольклорный ансамбль «Ақшағыл» и ансамбль танца «Жорға» дали еще два концерта – в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.