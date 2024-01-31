Қазақ күресі в Европе

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Кошкарбек Тусипов

В Баку под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) прошел VI чемпионат Европы по қазақ күресі среди взрослых.

фото Комитета спорта РК

Наша традиционная национальная борьба обретает все большую популярность в мире. На сегодняшний день открыты федерации қазақ күресі более чем в сорока странах на пяти континентах планеты. Уже проведены 10 чемпионатов мира, 12 чемпио­натов Азии и 6 чемпионатов Европы. Были организованы чемпионаты мира среди кадетов и молодежи в Иране и Бразилии, два чемпионата Африки в ЮАР, чемпионат Южной Америки в Бразилии. Отметим, что на последнем чемпионате Старого Света сильнейших борцов определяли сразу в 16 весовых категориях.

Член Конгресс-бюро UWW, президент Комитета традиционной борьбы Родика Мария Якши, открывшая соревнования в Азербайджане, отметила значительную роль первенства Европы, которое способствует популяризации Казахстана и его традиций.

– Қазақ күресі – это результат синтеза всех традиционных видов борьбы на Евразийском континенте. Нацио­нальная борьба – это неотъемлемая часть нашего народа и нашей истории. Мы рады, что очередной чемпионат Европы был проведен в Азербайджане. Хочу выразить благодарность руководству и коллективу местной федерации борьбы, принявшим участие в организации соревнований на самом высоком уровне. Уверен, что этот чемпионат придаст новый импульс дальнейшему расширению казахской борьбы на мировой арене, – сказал главный директор ассоциации Qazaq Kuresi Дамир Бекбосынов.

Он вручил представителям UWW и руководству местной федерации специальные сувениры, привезенные из Казахстана, а президенту Национальной спортивной ассоциации Азербайджана Казыму Курбанову – благодарственное письмо от президента ассоциации Qazaq Kuresi Ербола Мырзабосынова.

Поединки в столице Азербайджана были очень жаркими. Победителями турнира среди мужчин стали представители сборной Грузии Ника Бачиашвили (в весе до 55 кг) и Зураб Чагелишвили (до 100 кг); спортсмены из Азербайджана Эйваз Бахшиев (до 60 кг), Мирфаттах Сейдалиев (до 66 кг), Гаджали Гасымов (до 74 кг), Адиль Адильзаде (до 82 кг), Джейхун Гусейнов (до 90 кг) и Магомед Мамедзаде (свыше 100 кг). Среди женщин сильнейшими стали грузинки Нино Иашвили (до 48 кг), Анано Моргошия (до 52 кг), Мариам Мазанашвили (до 56 кг), Мари Махарашвили (до 60 кг), Ана Чхаидзе (до 70 кг) и Элене Кебадзе (свыше 77 кг), а также азербайджанки Диана Шоранова (до 65 кг) и Шахана ­Алмамедова (до 77 кг).

Отметим, что в состязаниях не участвовали представители Казах­стана, так как они выступают на чемпионатах Азии.

#Спорт #чемпионат #борьба #қазақ күресі #Баку #UWW

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