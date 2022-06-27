Азамат Бейспеков стал руководителем аппарата Минтруда РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность руководителя аппарата МТСЗН РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2009 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 годы — эксперт, главный эксперт Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 годы — главный эксперт, главный консультант отдела индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-министра РК.

В 2012-2015 годы работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

В 2015-2020 годы — консультант, инспектор, заведующий сектором отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С февраля 2020 года являлся заместителем заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

Ранее сообщалось, что Аида Курмангалиева освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН.