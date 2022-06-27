Аида Курмангалиева освобождена от должности руководителя аппарата Минтруда

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Курмангалиева Аида Даденовна освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Аида Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства.
В разные годы работала в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования.
В 2009-2013 годы — вице-министр здравоохранения РК, председатель Совета директоров АО «КазМедТех».
В 2013-2021 годы занимала должность ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С января 2021 года и по настоящее время работала руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты.