собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото пресс-службы облакимата

39-летний спортсмен поднял 100-килограммовую статую быка на 842 ступени знаменитого ледового катка «Медеу» в Алматы. Для этого ему понадобилось 34 минуты 28 секунд. Побив рекорд, он был официально занесен в Книгу рекордов Казахстана (KINESK).

Руководитель Управления физической культуры и спорта Туркестанской области Галымжан Худияров специально приехал на мероприятие, чтобы пожелать спортсмену удачи и поддержать его.

Свидетелями исторического момента стали официальный представитель Книги рекордов Казахстана (KINESK) Бакытжан Тастулеков и корреспонденты республиканских телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».

Ранее Азамат Макулбеков побеждал в соревнованиях на V Всемирных играх кочевников. Его имя уже занесено в Книгу рекордов Казахстана после того, как он поднял и удержал 40-килограммового барана 3 555 раз.



