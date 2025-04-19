Азербайджанские коммандос поделились опытом с казахстанскими десантниками

Армия
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Особый интерес казахстанской делегации вызвали специальные действия коммандос на горной башне и тропе разведчика, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Азербайджане казахстанская делегация во главе с командующим десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК генерал-майором Алмазом Джумакеевем посетила воинские части коммандос и спецназа.

Визит начался с церемонии возложения цветов к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части.

Генерал-майор Акиф Пирвердиев продемонстрировал казахстанским военнослужащим инфраструктуру, жилые, спортивные объекты и столовую.

Он также представил брифинг об истории образования воинской части и ее материально-техническом обеспечении.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся подготовки специальных подразделений и двусторонних учений.

В закрытом стрелковом комплексе гостям продемонстрировали стрелковое оружие, стоящее на вооружении Сил специальных операций Азербайджана. Были также проведены стрельбы из пистолетов, пневматического оружия и малокалиберных винтовок.

Особый интерес казахстанской делегации вызвали специальные действия коммандос на горной башне и тропе разведчика.

На встрече с командующим Силами специального назначения Азербайджанской Республики генерал-майором Алекпером Джахангировым состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, в августе прошлого года в Алматинской области состоялось двустороннее тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024», в котором приняли участие свыше 50 военнослужащих Сил специального назначения Азербайджана. Вместе с казахстанскими десантниками они выполняли разведывательные задачи в горной местности. По соглашению обеих сторон практика совместных учений будет продолжена.

#Азербайджан #десантники #ВСЕ РК #коммандос

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