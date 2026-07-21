От ИИ до БПЛА: Минобороны ведет набор в вузы на 1500 мест

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане продолжается прием документов в военные учебные заведения Министерства обороны. Подать документы в военные институты и колледжи можно с 15 по 31 июля. В этом году для абитуриентов предусмотрено 723 квоты в военных институтах и 760 мест в военных колледжах. Во время обучения курсанты и кадеты находятся на полном государственном обеспечении, а после выпуска назначаются на воинские должности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

О ходе приемной кампании и развитии системы военного образования на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны Республики Казахстан полковник Мурат Олжабаев.

По его словам, сегодня в Казахстане реализуется комплексная модернизация системы военного образования, направленная на подготовку офицеров и сержантов нового поколения, способных эффективно действовать в условиях современных вооруженных конфликтов. Система объединяет девять военных учебных заведений – три института, пять колледжей, Национальный униветситет обороны  и охватывает все уровни подготовки – от средне-специального образования до магистратуры и докторантуры. Приоритетами остаются практикоориентированное обучение, внедрение цифровых технологий и подготовка специалистов по наиболее востребованным для современной армии направлениям.

«Современные вооруженные конфликты требуют новых подходов к подготовке кадров. Поэтому в образовательный процесс активно внедряются дисциплины по информационной безопасности, криптологии, радиоэлектронной борьбе, автоматизированным системам управления войсками, применению беспилотных авиационных систем, а также технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности», – отметил Мурат Олжабаев.

Одним из ключевых направлений реформы стала цифровизация приемной кампании. С прошлого года документы для поступления в военные учебные заведения можно подать через портал eGov.kz. Благодаря интеграции государственных информационных систем срок оформления документов сократился со 120 до 30 дней, а процедуры отбора стали более прозрачными и доступными для абитуриентов из всех регионов страны.

Как сообщил спикер, интерес молодежи к военному образованию продолжает расти. По итогам приемной кампании прошлого года конкурс в военные колледжи составил в среднем три человека на место, а в военные институты – два человека на место. Наиболее востребованными остаются специальности, связанные с авиацией, военной медициной, автоматизацией, инфокоммуникационными технологиями и информационной безопасностью.

Особое внимание Министерство обороны уделяет практической подготовке будущих офицеров. Курсанты проходят стажировки в действующих воинских частях, участвуют в межвидовых учениях, осваивают современные средства разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления войсками. В учебный процесс интегрирован опыт современных вооруженных конфликтов, а также применение беспилотных авиационных систем.

Кроме того, продолжается развитие международного сотрудничества в сфере военного образования. Сегодня более 300 казахстанских курсантов обучаются в военных учебных заведениях Китая, Турции, Республики Корея, США, Российской Федерации, Азербайджана, Армении и Беларуси по специальностям, востребованным в Вооруженных Силах Казахстана.

Подводя итоги, начальник Департамента военного образования и науки подчеркнул, что модернизация системы направлена на формирование высокотехнологичной модели подготовки военнослужащих, ориентированной на практику, лидерство и современные требования обеспечения национальной безопасности.

 

#минобороны #ИИ #БПЛА

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