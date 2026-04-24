Азиатские пляжные игры: казахстанские волейболистки обыграли спортсменок Макао
Представительницы сборной Казахстана по пляжному волейболу Екатерина Рюхова и Кристина Каримова выиграли очередной матч на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Казахстанский дуэт сегодня, 24 апреля, обыграл Николу Лам и Ин У Иан из Макао. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:14, 21:10).
Рюхова и Каримова на старте Азиады одержали победу над Монголией, отметили в НОК.
Лаура Кабулбекова и Надежда Иванченко в свою очередь потерпели поражение. Они уступили паре Иенг О Леонг/Вэн Сам Лоу (Макао) со счетом 0:2 (9:21, 14:21).