Азиатские пляжные игры: казахстанские волейболистки обыграли спортсменок Макао

На старте Азиады они одержали победу над Монголией

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительницы сборной Казахстана по пляжному волейболу Екатерина Рюхова и Кристина Каримова выиграли очередной матч на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский дуэт сегодня, 24 апреля, обыграл Николу Лам и Ин У Иан из Макао. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:14, 21:10).

Рюхова и Каримова на старте Азиады одержали победу над Монголией, отметили в НОК.

Лаура Кабулбекова и Надежда Иванченко в свою очередь потерпели поражение. Они уступили паре Иенг О Леонг/Вэн Сам Лоу (Макао) со счетом 0:2 (9:21, 14:21).