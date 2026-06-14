Казахстанцы стали реже покупать жилье

Статистика

Снижение активности затронуло как квартиры, так и частные дома

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мае 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 30 420 сделок купли-продажи жилья. По сравнению с апрелем их количество уменьшилось на 13,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Месяцем ранее в стране было оформлено 35 154 сделки с жилой недвижимостью.

Наибольшая активность на рынке жилья традиционно зафиксирована в Астане, где за месяц зарегистрировано 5 122 сделки. На втором месте находится Алматы с показателем 4 925 сделок, на третьем - Карагандинская область, где оформлено 2 630 сделок.

«В мае 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 420. По сравнению с апрелем 2026 года их число сократилось на 13,5%. Лидерами по количеству сделок остаются город Астана, город Алматы и Карагандинская область», — сообщили в Бюро национальной статистики.

Меньше всего сделок зарегистрировано в области Ұлытау — 261.

Снизилось и количество сделок с индивидуальными жилыми домами. В мае их было зарегистрировано 7 039, что на 10% меньше по сравнению с апрелем. За месяц число таких сделок сократилось на 784.

#статистика #жилье #сделки

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