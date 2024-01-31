АЗРК ведет расследование в отношении Экибастузской ГРЭС-1 и KEGOC

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О проведении расследования в отношении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» по признакам злоупотребления доминирующим положением сообщил председатель АЗРК Марат Омаров в ходе коллегии.

По его словам, с 1 января 2019 года в РК введен рынок электрических мощностей, который функционирует для привлечения инвестиций для поддержания существующих и ввода новых мощностей в единой электроэнергетической системе РК для покрытия спроса на мощность.

Конкурентный отбор мощностей происходит в том числе на централизованных торгах мощностью на торговой площадке АО «КОРЭМ», где проходят торги на понижение от предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности мощности.

– По сведениям агентства, компания из года в год преднамеренно не реализует часть своего объема, отказываясь от конкуренции на торгах для поддержания цен на предельно допустимом уровне, что в итоге приводит к удорожанию электрической энергии для конечных потребителей. Расследование продолжается, по ее итогам будет дана соответствующая оценка действиям объекта расследования. Наряду с этим приняты меры на рынке электроэнергии в отношении KEGOC. Расследование в производстве, – сообщили в ведомтсве.

Так, KEGOC нарушило права ЭПО путем выставления дополнительных счетов для оплаты электроэнергии, а также непропорционального распределения объемов электроэнергии между потребителями.