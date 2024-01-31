АЗРК ведет расследование в отношении Экибастузской ГРЭС-1 и KEGOC

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Экибастузская ГРЭС-1 своими действиями способствовала удорожанию электроэнергии для конечных потребителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О проведении расследования в отношении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» по признакам злоупотребления доминирующим положением сообщил председатель АЗРК Марат Омаров в ходе коллегии. 

По его словам, с 1 января 2019 года в РК введен рынок электрических мощностей, который функционирует для привлечения инвестиций для поддержания существующих и ввода новых мощностей в единой электроэнергетической системе РК для покрытия спроса на мощность.

Конкурентный отбор мощностей происходит в том числе на централизованных торгах мощностью на торговой площадке АО «КОРЭМ», где проходят торги на понижение от предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности мощности.

– По сведениям агентства, компания из года в год преднамеренно не реализует часть своего объема, отказываясь от конкуренции на торгах для поддержания цен на предельно допустимом уровне, что в итоге приводит к удорожанию электрической энергии для конечных потребителей.

Расследование продолжается, по ее итогам будет дана соответствующая оценка действиям объекта расследования. Наряду с этим приняты меры на рынке электроэнергии в отношении KEGOC. Расследование в производстве, – сообщили в ведомтсве.

Так, KEGOC нарушило права ЭПО путем выставления дополнительных счетов для оплаты электроэнергии, а также непропорционального распределения объемов электроэнергии между потребителями.

– Экибастузская ГРЭС-1 отказала в реализации около 50% от располагаемой мощности на централизованных торгах с 2019-2022 годов. Это привело к поддержанию цен на мощность на высоком, предельно допустимом, уровне и ежегодному недополучению средств ГРЭС-1 в размере не менее 10 млрд тенге в пользу иных станций. В ноябре 2023 года ГРЭС-1 повторно не реализовал на торгах около 60% от располагаемой мощности, – отметили в АЗРК.

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