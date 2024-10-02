АЗРК завершило расследование в отношении Damumed

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую не связанные с основной производственной деятельностью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АЗРК по Астане провел расследование в отношении ТОО «Центр информационных технологий «Даму» по признакам установления монопольно высоких цен на доступ к комплексной медицинской информсистеме и ее техсопровождения, передает Kazpravda.kz

Напомним, Damumed – это информационная система быстрого доступа к медорганизации для записи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра медицинских документов.

По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высоких цен на вышеуказанные услуги в 2020-2022 годах.

«Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую несвязанные с основной производственной деятельностью. Указанные обстоятельства привели к нарушению подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса.

Отмечается, что решением Специализированного межрайонного адмсуда Астаны итоги антимонопольного расследования признаны законными», - говорится в сообщении.

#суд #АЗРК #DamuMed

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