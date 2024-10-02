АЗРК завершило расследование в отношении Damumed

Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую не связанные с основной производственной деятельностью
Департамент АЗРК по Астане провел расследование в отношении ТОО «Центр информационных технологий «Даму» по признакам установления монопольно высоких цен на доступ к комплексной медицинской информсистеме и ее техсопровождения, передает Kazpravda.kz
Напомним, Damumed – это информационная система быстрого доступа к медорганизации для записи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра медицинских документов.
По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высоких цен на вышеуказанные услуги в 2020-2022 годах.
«Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую несвязанные с основной производственной деятельностью. Указанные обстоятельства привели к нарушению подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса.
Отмечается, что решением Специализированного межрайонного адмсуда Астаны итоги антимонопольного расследования признаны законными», - говорится в сообщении.