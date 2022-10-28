Баллада о пирате и казино

«Представители надзорного ведомства проверили деятельность злачных заведений и установили, что чиновники, а также сотрудники силовых структур потратили на азартные игры в общей сложности 507 (!) млн тенге». («Казахстанская правда», 22 октября 2022 года)

…Любезной, ну откулева у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Б. Шергин «Волшебное кольцо»

Послушайте, ребята,

Историю пирата.

Он креативно грабил корабли,

Освобождая граждан

Посредством абордажа

От золота, не зарясь на рубли.

Но дал себе обет он:

«Набью сундук монетой

И завяжу с пиратством навсегда.

На бар не претендую,

Открою VIP-пивную,

А это вечный бизнес, господа».

Пират (хвала, Создатель!) –

Почти предприниматель,

Он в двух шагах от цели

жизни, но…

На праведной дороге

На горе женам многим

Сияет грешным светом казино.

Дружок его пернатый

Так говорил пирату:

«Ты обходи Каз-Вегас стороной.

Тебя я не пугаю,

Но вплоть до попугая

Ты в нем оставишь все,

мой дорогой».

История простая:

Не слушал попугая,

В рулетку проигрался в пух и прах.

Без сундука, тельняшки,

С одною деревяшкой

Из казино он вышел бос и наг

С березовой ногою

И светлою мечтою

Пустить на дно судно, да не одно.

Алмазами да кронами,

Пиастрами, дублонами

Набьет сундук и купит казино.