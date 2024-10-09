Баллы в обмен на жилье

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для прозрачности и снижения коррупционных рис­ков заявления, а затем и документы принимались в электронном формате через платформу https:⁄⁄eaqtobe.kz⁄

с 12 по 26 августа. Из 1 834 поступивших заявок отклонено 1 226 из-за неполного комплекта документов либо несоответствия условиям программы.

Оставшиеся 608 заявлений рассмотрены приемной комиссией. Первые 70 претендентов вошли в основной список, следующие 98 – в дополнительный. Если кандидат из первого списка не сможет доказать свою платежеспособность, то шанс получит очередник из второго.

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Мирхана Ермаганбетова, все записи заседаний приемной комиссии, проведенных в режиме онлайн-трансляции, сохранены в официальном аккаунте Jasaqtobe в социальной сети Instagram.

Заявление оценивалось по нескольким критериям: три балла за первого ребенка и один балл за каждого последующего ребенка, полбалла за каждый год стажа работы. Три балла начислялись тем, кто относится к социально уязвимым слоям населения, еще три балла, если заявитель имеет непрерывный стаж работы последние три года в сельской местности. Желание приобрести жилье в районе, малом городе оценивалось в пять баллов.

«Ақтөбе жастары» позволяет приобрести жилье по льготной программе кредитования. В приоритете сельская молодежь. Одно из условий – приобретаемое жилье должно находиться в том населенном пункте, где и рабочее место заявителя. На реализацию программы выделен 1 млрд тенге, половина суммы – из местного бюджета.