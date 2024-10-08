Батареи ждут тепла

Неделя осталась до начала отопительного сезона в Атырауской области. В соответствии с планом к нему подготовлены 407 организаций образования, 154 объекта здравоохранения, 1 741 многоэтажный жилой дом.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации заместителя руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жантаса Оспана, в нынешнем году капитально отремонтировано 25,9 км из 27,5 км тепловых сетей. Кроме того, реконструировано 6,4 км водопроводных и канализационных сетей.

Специалистами АО «Атырау жарык» в текущем году произведен ремонт 742 км электросетей, 14 подстанций, 76 трансформаторных подстанций, а также станций распределительных и вспомогательных, 50 высоковольтных трансформаторов.

По данным энергетиков, есть ряд моментов, которые из года в год препятствуют своевременному началу отопительного сезона. Одна из них – задержки с исполнением мероприятий по опрессовке со стороны КСК. Кроме того, случается самовольное подключение к системе теплоснабжения.

На предприятии также отметили участившиеся случаи самовольного изменения системы теплоснабжения собственниками жилья.

Проблемы существуют и в плане изношенности канализационных насосных станций (КНС) и сетей, что приводит к частым авариям и недовольству владельцев квартир. В настоящее время девять ветхих КНС проходят капитальный ремонт, в ближайшие годы поэтапно обновятся еще 36.

В нынешнем году подрядная организация областного управления энергетики и ЖКХ провела технический осмотр 84 КНС, функцио­нирующих в областном центре. В результате 45 из них, в основном введенных в эксплуатацию в 1945–1990 годах, признаны нуждающимися в ремонте.

Как рассказал главный специалист отдела областного ЖКХ Куаныш Есекенов, в результате модернизации на канализационных насосных станциях обновят оборудование.

– В частности, на случай попадания бытовых отходов в канализационную систему устанавливаются агрегаты со специальным лезвием, которое их уничтожает, – отметил Куаныш Есекенов.