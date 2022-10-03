Байга в Великой степи

В Туркестане чествовали победителей первого республиканского байга-марафона «Ұлы дала жорығы».

Более 1 200 км за 11 дней преодо­лели участники конного марафона, который стартовал 18 сентября на ипподроме «Қазанат» в столице. В торжест­венной церемонии открытия приняли участие 100 всадников. Президент Казахстана Касым-Жомарт­ Токаев направил им обращение, подчеркнув, что марафон является уникальным проектом, который придаст импульс духовному развитию через модернизацию национального спорта.

Из столицы команды наездников, представляющих все регионы страны, отправились в дальний путь, прибыв к месту назначения 29 сентября. Марафонцы на лошадях преодолели расстояние от столицы страны до Туркестана за 11 дней, проехав по территории Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Церемония закрытия первого республиканского байга-марафона прошла на стадионе «Туркестан-Арена». Победителей приветствовали туркестанцы. Слова признания и восхищения мастерством и выносливостью джигитов выразили, поздравляя участников и победителей, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, исполнительный секретарь партии «Amanat» Асхат Оралов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, исполнительный директор Нацио­нальной спортивной ассоциации Болат Маханалин, директор Sportqory Асхат Сейсембеков.

Они вручили лучшим наездникам сертификаты и медали. Победителем турнира признана команда «Кокмойнак» из Мангистауской области. Наградой чемпионам стал главный приз в сумме 24 млн тенге. На втором месте – команда «Жетысу» из области Жетысу, получившая 12 млн тенге. Всадники команды «Терис­кей» из Туркестанской области финишировали третьими, получив в качестве приза 9 млн тенге.

Обращаясь к собравшимся, Даурен­ Абаев выразил уверенность в жизнеспособности проек­та и высоко оценил усилия наездников, сравнив преодоление ими солидной дистанции за считанные дни с подвигом. Он напомнил, что состязание проводилось по инициативе Министерства культуры и спорта и общественного фонда The Great Steppe tour при поддержке партии «Amanat». В конном марафоне изъявили желание участвовать 19 команд из 19 регионов страны.

Исполнительный секретарь партии «Amanat» Асхат Оралов поздравил всех присутствующих с возрождением степных традиций и культуры кочевников.

– Участники первого республи­канского марафона-байги «Ұлы дала жорығы» стартовали в столице, проехали через Великую степь и прибыли в духовную столицу тюркского мира – город Туркестан, – говорил Асхат Оралов. – Участники марафона прошли по земле Улытау, где объединились все казахские племена, поклонились мавзолеям Джучи-хана и Алаша-хана. Пройдя через первую столицу Казахского ханства город Созак и Каратау, достигли древнего Туркестана. Мы благодарны организаторам проекта и участникам соревнований. Пусть наш поход в Великую степь продолжится!

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравил любителей национального спорта с грандиозным событием, отметив, что для Туркестана особая честь встречать победителей. Он рассказал, что в городе становится больше новых спортивных объек­тов, а значит, есть возможности для занятия спортом. Следовательно, будет расти спортивная молодежь, появятся чемпионы.

Не все команды дошли до финиша. Из 19 стартовавших остались пять сильнейших. Наверняка в регионах, наездники которых сошли с дистанции, сделают выводы и учтут недочеты при подготовке к следующему конному марафону. Состязание предполагается проводить ежегодно.

Автор проекта Бакытжан Турлыбеков хотел поддержать наследие кочевников, закрепить место Казахстана как центра всадничес­кой культуры, а также показать всему миру, насколько выносливы отечественные скакуны.

– Байга-марафон – уникальные соревнования, которые должны стать традиционными, – считает судья Жанбатыр Бекмусаев. – Если марафон проведут и в следую­щем году, я думаю, что команды будут более подготовленные. Ветеринарные врачи из России, Беларуси удивлены выносливостью казахских лошадей. Мы гордимся, что наши наездники и казахские лошади показали такой высокий уровень подготовки.