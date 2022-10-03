Свежий выпуск Байга в Великой степи 3 октября 2022 г. 0:00 Любовь Доброта В Туркестане чествовали победителей первого республиканского байга-марафона «Ұлы дала жорығы». Более 1 200 км за 11 дней преодолели участники конного марафона, который стартовал 18 сентября на ипподроме «Қазанат» в столице. В торжественной церемонии открытия приняли участие 100 всадников. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил им обращение, подчеркнув, что марафон является уникальным проектом, который придаст импульс духовному развитию через модернизацию национального спорта. Из столицы команды наездников, представляющих все регионы страны, отправились в дальний путь, прибыв к месту назначения 29 сентября. Марафонцы на лошадях преодолели расстояние от столицы страны до Туркестана за 11 дней, проехав по территории Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Церемония закрытия первого республиканского байга-марафона прошла на стадионе «Туркестан-Арена». Победителей приветствовали туркестанцы. Слова признания и восхищения мастерством и выносливостью джигитов выразили, поздравляя участников и победителей, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, исполнительный секретарь партии «Amanat» Асхат Оралов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, исполнительный директор Национальной спортивной ассоциации Болат Маханалин, директор Sportqory Асхат Сейсембеков. Они вручили лучшим наездникам сертификаты и медали. Победителем турнира признана команда «Кокмойнак» из Мангистауской области. Наградой чемпионам стал главный приз в сумме 24 млн тенге. На втором месте – команда «Жетысу» из области Жетысу, получившая 12 млн тенге. Всадники команды «Терискей» из Туркестанской области финишировали третьими, получив в качестве приза 9 млн тенге. Обращаясь к собравшимся, Даурен Абаев выразил уверенность в жизнеспособности проекта и высоко оценил усилия наездников, сравнив преодоление ими солидной дистанции за считанные дни с подвигом. Он напомнил, что состязание проводилось по инициативе Министерства культуры и спорта и общественного фонда The Great Steppe tour при поддержке партии «Amanat». В конном марафоне изъявили желание участвовать 19 команд из 19 регионов страны. Исполнительный секретарь партии «Amanat» Асхат Оралов поздравил всех присутствующих с возрождением степных традиций и культуры кочевников. – Участники первого республиканского марафона-байги «Ұлы дала жорығы» стартовали в столице, проехали через Великую степь и прибыли в духовную столицу тюркского мира – город Туркестан, – говорил Асхат Оралов. – Участники марафона прошли по земле Улытау, где объединились все казахские племена, поклонились мавзолеям Джучи-хана и Алаша-хана. Пройдя через первую столицу Казахского ханства город Созак и Каратау, достигли древнего Туркестана. Мы благодарны организаторам проекта и участникам соревнований. Пусть наш поход в Великую степь продолжится! Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравил любителей национального спорта с грандиозным событием, отметив, что для Туркестана особая честь встречать победителей. Он рассказал, что в городе становится больше новых спортивных объектов, а значит, есть возможности для занятия спортом. Следовательно, будет расти спортивная молодежь, появятся чемпионы. Не все команды дошли до финиша. Из 19 стартовавших остались пять сильнейших. Наверняка в регионах, наездники которых сошли с дистанции, сделают выводы и учтут недочеты при подготовке к следующему конному марафону. Состязание предполагается проводить ежегодно. Автор проекта Бакытжан Турлыбеков хотел поддержать наследие кочевников, закрепить место Казахстана как центра всаднической культуры, а также показать всему миру, насколько выносливы отечественные скакуны. – Байга-марафон – уникальные соревнования, которые должны стать традиционными, – считает судья Жанбатыр Бекмусаев. – Если марафон проведут и в следующем году, я думаю, что команды будут более подготовленные. Ветеринарные врачи из России, Беларуси удивлены выносливостью казахских лошадей. Мы гордимся, что наши наездники и казахские лошади показали такой высокий уровень подготовки.