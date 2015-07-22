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Бег – круглый год
Юрий МАКАРОВ
Победителями среди самых молодых стали Марк Цапенко и Юлия Захарова; в возрастной группе 15–34 года лучшее время показали Георгий Шейко и Диана Мергенбаева; в группе до 49 лет – Павел Артюшенко и Екатерина Шатная; от 50 лет и старше – Айдарбек Тойбаев и Мереке Искандерова.

Медали силачей
В болгарском городе Варне, на знаменитом курорте «Золотые пески», около 200 участников из 19 стран разыграли награды открытого первенства Европы по гиревому спорту. В турнире приняли участие мужчины, женщины, юниоры и ветераны. Нашу страну на европейском помосте представляли 20 участников.
Итог выступлений земляков таков: 3 золотые медали, 9 серебряных и 2 бронзовые. На верхнюю ступеньку пьедестала почета у нас по давней хорошей традиции поднялась заслуженный мастер спорта из Темиртау, неоднократная чемпионка и рекорд­сменка мира Татьяна Потемкина. Она победила в рывке 24-килограммовой гири, выступая в весовой категории до 68 кг. В юниорском разряде золотую медаль получил мастер спорта из Кызылорды Нурсултан Кульгеев (двоеборье, 68 кг), а среди ветеранов отличился мастер спорта международного класса из Астаны Серик Абдахин, выигравший первое место в длинном цикле (категория до 73 кг).

Свистать всех на ковер
24–26 июля в Астане состоится розыгрыш Кубка Президента Казахстана по борьбе. Мы уже сообщали состав нашей сборной в вольном стиле. В греко-римской борьбе за команду Казахстана выступят не менее титулованные палуаны, такие как Алмат Кебиспаев (59 кг), Дархан Баяхметов (71 кг), Досжан Картиков (75 кг), Асхат Дильмухамедов (80 кг), Нурсултан Турсынов (85 кг), Ерулан Искаков (98 кг) и другие.
В женской команде по вольной борьбе наставники тоже собрали пусть и не идеальный, но очень сильный состав. Спор за медали президентского турнира поведут Элеонора Абуталипова (48 кг), Жулдыз Эшимова (53 кг), Айым Абдильдина (58 кг), Екатерина Ларионова (63 кг), Гузель Манюрова (75 кг) и их подруги по национальной команде РК.
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«Петля» затягивается?
С первого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс» что-то не заладилось в команде «Астана». Ее лидер и прошлогодний победитель Большой петли итальянец Винченцо Нибали, по его же словам, неважно себя чувствует на этом «Туре». Уже в ходе гонки руководству команды пришлось заменить капитана – вместо Нибали им стал датчанин Якоб Фульсанг, на которого и было предписано работать всем. Но этих «всех» оставалось все меньше и меньше. После того как по болезни с дистанции снялся голландец Ларс Боом, то же самое сделал и эстонец Рейн Таарамяэ. Так что вторую половину дистанции в составе «Астаны» едут не девять уверенных в себе гонщиков, а семеро немного растерянных бойцов.
После 16 этапов в генеральной классификации лидирует Кристофер Фрум (Англия, Team Sky). Лучшими в «Астане» остаются Винченцо Нибали (8-е место) и Якоб Фульсанг (22-е). Вчера гонщики отдыхали, впереди пять заключительных этапов.

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