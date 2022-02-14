Бегай по клавишам, а не по инстанциям

Социально-трудовая сфера в Казахстане постепенно цифровизируется.

Какие услуги переведены в онлайн-формат?

В феврале 2021 года на заседании НСОД Президент РК поручил облегчить жизнь и условия гражданам с инвалидностью и создать им максимально благоприятные условия: исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями. В рамках этого поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности была проведена работа по трансформации бизнес-процесса для комплекс­ного оказания услуг. Теперь гражданину необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства. Все остальное проис­ходит без участия самого человека за счет интеграции информационных систем. То есть теперь инвалидность устанавливается заочно, а госуслуги стали проактивными.

– Раньше гражданам, потерявшим здоровье, при установлении инвалидности приходилось обращаться в 4 разные инстанции. Сначала – в полик­линику для обследования, которое затем оформляется в виде бумажных документов, с которыми граждане идут в отдел медико-социальной экспертизы. Далее человек должен обратиться в ЦОН и написать заявление на получение соответствующих социальных выплат. После этого он обращается в акимат для получения технических средств реабилитации и социальных услуг. Все это усложняет и без того сложную жизнь людей с инвалидностью, – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

С нового года проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы запущен в пилотном режиме во всех регио­нах страны. С октября 2021 года и по сегодня заявку по заочному освидетельствованию подали свыше 5 тыс. казахстанцев.

Кроме того, в РК внедрен экстерриториальный принцип оказания гос­услуг, который позволяет граж­данам подать заявление на оказание госуслуг в любом ЦОНе страны без привязки к месту жительства. Например, человек, проживающий в Алматы, временно находясь в Нур-Султане, может обратиться в один из столичных ЦОНов и подать заявление на получение положенной ему социальной выплаты. На сегодня по экстерриториальному принципу оказывается 17 услуг в социально-трудовой сфере.

Следующим важным проектом ­Ербол Оспанов назвал предоставление гражданам возможности получать гос­услуги на онлайн-платформах банков второго уровня.

– В октябре прошлого года ­МТСЗН совместно с двумя банками на их платформах реализованы сервисы по оказанию госуслуг, связанных с рождением ребенка. Только за четвертый квартал 2021 года более 16 тысяч граждан получили услуги через мобильные приложения БВУ. Заинтересованность в оказании услуг социально-трудовой сферы через свои мобильные приложения дополнительно проявили еще несколько банков. Мы открыты для всех и будем продолжать работу в этом направлении, – сказал вице-министр.

Одним из ключевых приоритетов также является трансформация гос­услуг в сфере занятости населения. С ноября 2020 года в Казахстане был запущен пилотный проект по оказанию услуг центров занятости населения в онлайн-режиме. В 2021 году в онлайн-формате зарегистрировано 149 тыс. лиц, ищущих работу, или 33% от общего количества зарегистрированных, из них 60% граж­дан были трудоустроены онлайн.

– Граждане могут зарегистрироваться на портале электронной биржи труда. Система предложит подходящие вакансии и, если человек не найдет работу проактивно, зарегистрирует его безработным. После чего гражданин получит доступ к выбору субсидируемых рабочих мест, а также, если он является участником сис­темы со­циального страхования, ему будет проактивно назначена выплата по потере работы. Работа по цифровизации социально-трудовой сферы, а также трансформации и реинжинирингу государственных услуг будет продолжена, – заключил Ербол Оспанов.