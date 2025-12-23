На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ключевые подходы к реализации новой программы поддержки микро- и малого бизнеса «Іскер аймақ», ориентированной на формирование взаимодействия между государством и предпринимателями, сообщает Kazpravda.kz

«Акцентирую внимание Министерства финансов, и в частности органов госдоходов, на переформатирование работы. Упор должен быть сделан на профилактику и упреждение нарушений. Фискальные органы должны стать партнерами для наших налогоплательщиков.

Мы вместе создадим такие условия, при которых бизнесу будет выгодно работать честно и платить налоги, чем уклоняться от них. Вся работа в этом направлении должна быть комплексной и скоординированной. Мы будем и далее развивать цифровые платформы, упрощать административные процедуры, поддерживать инклюзивность и обеспечивать малый бизнес необходимыми инструментами для устойчивого роста», — подчеркнул Премьер-министр.