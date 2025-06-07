Бектенов обсудил с главой крупнейшего банка Китая перспективу привлечения 1 млрд юаней инвестиций

Инвестиции
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Лю Цзюнь отметил, что ICBC стремится к расширению масштабов сотрудничества, нацелен на поддержку финансовой системы и развитие инноваций, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем. Обсуждены перспективы углубления инвестиционного сотрудничества и вопросы привлечения долгосрочного финансирования, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что Китай является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана.

«Главой государства поставлена задача по привлечению в экономику инвестиций. Правительством ведется активная работа по укреплению сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на личных дружественных контактах лидеров двух стран. Мы заинтересованы в развитии долгосрочного стратегического партнерства с ICBC. Реализация новых совместных инициатив будет способствовать укреплению финансово-экономических связей между нашими странами и открытию новых горизонтов для совместного развития», — подчеркнул Олжас Бектенов.

ICBC представлен в Казахстане дочерним банком – АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». На встрече отмечено участие ICBC в поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе через реализацию совместных проектов с холдингом «Байтерек».

Так, в марте 2025 года холдинг привлек 430 млн китайских юаней для финансирования АО «Аграрная кредитная корпорация». Это стало важным шагом в обеспечении устойчивого долгосрочного финансирования аграрной отрасли Казахстана.

В настоящее время прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа на сумму свыше 1 млрд юаней для АО «Фонд развития промышленности». Также рассматривается перспектива выхода на долговой рынок Китая с размещением облигаций в объеме до 5 млрд юаней.

Отдельно подчеркнута открытость правительства РК к совместной реализации новых инструментов, включая проекты устойчивого и «зеленого» финансирования, а также развитие механизмов поддержки промышленности, инфраструктуры и экспортного потенциала.

Лю Цзюнь отметил, что ICBC стремится к расширению масштабов сотрудничества, нацелен на поддержку финансовой системы и развитие инноваций. По его словам, Казахстан и Китай имеют все возможности для укрепления двусторонних отношений, в том числе через активное взаимодействие бизнес-сообществ двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять дальнейшее сотрудничество в реализации совместных проектов.

В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордной отметки в $44 млрд. По итогам 4 месяцев 2025 года взаимная торговля продолжила рост: товарооборот увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, объем накопленных капиталовложений составляет $26 млрд.

#Китай #инвестиции #Олжас Бектенов #Industrial and Commercial Bank of China

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