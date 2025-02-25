Бектенов обсудил с зампредом правительства РФ строительство трех ТЭЦ

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны выразили готовность к совместной реализации перспективных проектов. В частности, обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества.