Бектенов поручил ускорить эвакуацию жителей зоны риска в Актюбинской области

В регионе будут проведены многофакторные обследования на гидротехнических сооружениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений главы государства.

В частности, совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, ознакомился с работой ситуационного центра, а также провел заседание республиканского штаба.

«На месте Бектенов осмотрел состояние домов, подвергшихся подтоплению, и ответил на вопросы жителей по вопросам восстановления жилых зданий и оказанию иных дополнительных мер поддержки», - говорится в сообщении.

Так, всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам акимата будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца. Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.

В целом в области риски подтопления сохраняются. На большинстве рек сейчас проходят пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома.

В области чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в 5 районах и городе Актобе.

Бектенов в ходе облета осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн м3, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища.

Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, 11 человек с зимовки Табантал.

Вместе с тем, согласно прогнозам, в период с 5 по 11 апреля на всей территории области ожидается значительное повышение температурного фона, обильных осадков не ожидается.

В этой связи в ходе рабочей поездки внимание было уделено восстановлению жизнеобеспечения региона, населенных пунктов, как пострадавших от паводков, так и не находящихся в зонах риска повторного перелития.

Так, уже восстановлено электроснабжение в 26 населенных пунктах.

Сняты ограничения движения в связи с прекращением переливов на 9 дорогах республиканского значения, 3 – областного, 9 – районного.

Работает комиссия по возмещению ущерба. За три дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь. Согласно алгоритму, в течение 30 календарных дней со дня ЧС заявление о возмещении ущерба предоставляют в местные акиматы.

Кроме того, в Актюбинской области жители, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить единоразовую выплату, обратившись с соответствующим заявлением в акимат.

«По итогам глава правительства поручил после ликвидации последствий паводков провести многофакторные обследования на гидротехнических сооружениях, которые находятся в коммунальной и частной собственности», - отмечается в сообщении.

Всего в Актюбинской области 206 гидротехнических сооружений.