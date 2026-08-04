Меры поддержки отечественных товаропроизводителей озвучили в правительстве

Торговля выросла на 5,7%, розничный товарооборот превысил 11,5 трлн теңге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства
По итогам первого полугодия 2026 года торговая отрасль Казахстана сохранила устойчивую динамику роста. Объем торговли увеличился на 5,7%, оптовый товарооборот составил 24,5 трлн теңге, розничный товарооборот превысил 11,5 трлн теңге.
По информации МСХ, нарушений в производстве казахстанского шоколада не выявлено
После появления в СМИ сообщений об изменении вкуса шоколада министерство сельского хозяйства провело контрольную закупку и лабораторные исследования продукции. Проверка подтвердила соответствие казахстанского шоколада требованиям ГОСТ и заявленному составу, нарушений технологии производства не выявлено. Исследовано 67 образцов продукции, в том числе 39 проб – на содержание немолочных растительных жиров, которые обнаружены не были. Белый налет, вызвавший обсуждение в сети, является следствием нарушения условий хранения и не влияет на качество и безопасность продукции.
С 1 января изъятие сельхозземель переведут в электронный формат
На цифровой земельной карте аграрии смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и земли, готовящиеся к перераспределению, а также подавать заявки онлайн. Новый механизм исключит участие земельных комиссий, повысит прозрачность распределения участков, минимизирует влияние человеческого фактора и снизит коррупционные риски.
Кроме того, система позволит отслеживать сроки рассмотрения заявок на каждом этапе.
В рамках поручения Главы государства уже возвращено 13,5 млн гектаров сельхозземель, практически все они перераспределены.
Казахстанские аграрии почти вдвое увеличили обновление сельхозтехники
За первое полугодие 2026 года казахстанские сельхозпроизводители оформили в лизинг технику на 250,5 млрд теңге – почти в два раза больше, чем годом ранее. Основной объем закупок – 7 259 единиц техники стоимостью 237,6 млрд теңге – приобретен по льготной программе лизинга под 5% годовых. Наибольшие темпы обновления машинно-тракторного парка зафиксированы в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.