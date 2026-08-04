Меры поддержки отечественных товаропроизводителей озвучили в правительстве

Айман Аманжолова
корреспондент

Торговля выросла на 5,7%, розничный товарооборот превысил 11,5 трлн теңге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По итогам первого полугодия 2026 года торговая отрасль Казахстана сохранила устойчивую динамику роста. Объем торговли увеличился на 5,7%, оптовый товарооборот составил 24,5 трлн теңге, розничный товарооборот превысил 11,5 трлн теңге.

По информации МСХ, нарушений в производстве казахстанского шоколада не выявлено

После появления в СМИ сообщений об изменении вкуса шоколада министерство сельского хозяйства провело контрольную закупку и лабораторные исследования продукции. Проверка подтвердила соответствие казахстанского шоколада требованиям ГОСТ и заявленному составу, нарушений технологии производства не выявлено. Исследовано 67 образцов продукции, в том числе 39 проб – на содержание немолочных растительных жиров, которые обнаружены не были. Белый налет, вызвавший обсуждение в сети, является следствием нарушения условий хранения и не влияет на качество и безопасность продукции.

С 1 января изъятие сельхозземель переведут в электронный формат

На цифровой земельной карте аграрии смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и земли, готовящиеся к перераспределению, а также подавать заявки онлайн. Новый механизм исключит участие земельных комиссий, повысит прозрачность распределения участков, минимизирует влияние человеческого фактора и снизит коррупционные риски.

Кроме того, система позволит отслеживать сроки рассмотрения заявок на каждом этапе.
В рамках поручения Главы государства уже возвращено 13,5 млн гектаров сельхозземель, практически все они перераспределены.

Казахстанские аграрии почти вдвое увеличили обновление сельхозтехники

За первое полугодие 2026 года казахстанские сельхозпроизводители оформили в лизинг технику на 250,5 млрд теңге – почти в два раза больше, чем годом ранее. Основной объем закупок – 7 259 единиц техники стоимостью 237,6 млрд теңге – приобретен по льготной программе лизинга под 5% годовых. Наибольшие темпы обновления машинно-тракторного парка зафиксированы в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

 

#Казахстан #экономика #сельскоехозяйство

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