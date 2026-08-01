В Казахстане продолжается модернизация системы науки и высшего образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжает комплексную модернизацию системы науки и высшего образования, уделяя особое внимание подготовке квалифицированных кадров, развитию прикладных исследований, внедрению инноваций и укреплению международного сотрудничества, передает Kazpravda.kz.

С 1 по 10 августа в стране пройдет декада, посвященная Дню Абая. Как отмечается в обзоре, идеи великого поэта и мыслителя о просвещении и самосовершенствовании находят отражение в развитии современной системы образования и науки.

«За последние годы в Казахстане сформирована единая экосистема, объединяющая подготовку кадров, научные исследования, инновации и международное сотрудничество. Приоритетными направлениями остаются поддержка молодых ученых, цифровизация науки, коммерциализация разработок и привлечение ведущих зарубежных университетов. Реализуемые меры направлены на укрепление конкурентоспособности отечественной науки и высшего образования», - сообщили в пресс-службе Правительства.

В числе ключевых результатов реформ - увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, рост числа исследователей, расширение механизмов поддержки молодых ученых и развитие коммерциализации научных разработок. В стране также создаются новые инструменты взаимодействия науки, бизнеса и промышленности.

Параллельно расширяется государственная поддержка высшего образования. За последние пять лет значительно увеличилось количество образовательных грантов, развивается система льготного кредитования и накопительная программа «Келешек». Продолжается открытие филиалов ведущих зарубежных университетов и развитие программ двойных дипломов.

Как отмечается в обзоре, реализуемые меры направлены на формирование современной системы высшего образования, в которой университеты становятся центрами подготовки кадров, научных исследований, международного сотрудничества и внедрения новых технологий.