Меморандум о создании экосистемы по производству авиатоплива в Алатау подписали в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с основателем гонконгской компании Full Vision Capital доктором Питером Ли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства

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Обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики, в частности, в области развития производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF), внедрения интеллектуальных энергетических решений и современных систем накопления энергии.

Особое внимание было уделено запуску первого практического пилотного проекта на территории города Алатау.

«Конституционный закон “О специальном правовом режиме города Алатау” предоставляет инвесторам правовую определенность, стабильные налоговые условия и режим “одного окна”. Город Алатау может стать пилотной площадкой для локализации технологий и вашего девелоперского опыта. Правительство готово оказать необходимую поддержку», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Питер Ли представил свое видение дальнейшего сотрудничества, направленного на создание долгосрочной и масштабируемой модели партнерства между Full Vision Capital и Республикой Казахстан.

«Для нас большая честь сотрудничать с Правительством Казахстана в поддержке “зеленой” трансформации города Алатау. В рамках этого партнерства мы рассчитываем внедрить инновационные технологии, которые помогут Алатау, а также Казахстану в целом сформировать новый международный стандарт устойчивого городского развития», - отметил доктор Питер Ли.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по проекту Green Kazakhstan между Alatau City Authority, министерствами энергетики, сельского хозяйства и транспорта Республики Казахстан и компанией Full Vision Capital.

Документ предусматривает проработку создания интегрированной экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива – от выращивания сельскохозяйственного сырья до его переработки и выпуска готовой продукции. Также стороны изучат возможности внедрения решений в области умной энергетики и никель-водородных систем накопления энергии для повышения надежности энергоснабжения и интеграции возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр поручил профильным государственным органам и AlatauCity Authority оказать содействие в реализации пилотных проектов.

Справочно: Full Vision Capital, основанная доктором Питером Ли, является инвестиционно-инкубационной платформой, ориентированной на развитие проектов в сфере «зеленой» экономики и передовых технологий. Компания специализируется на интеллектуальных энергетических решениях и современных экологических технологиях. Доктор Питер Ли является председателем Henderson Land Group, The Hong Kong and China Gas CompanyLimited (Towngas) и Towngas Smart Energy Company Limited – компаний, акции которых обращаются на Гонконгской фондовой бирже.