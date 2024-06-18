Бектенов дал ряд поручений по повышению качества мобильной связи

Цифровизация, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава правительства Олжас Бектенов отметил на заседании Кабмина, что только за прошлый год поступило около 21 тысячи обращений с жалобами на качество связи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

А за 5 месяцев этого года таких жалоб порядка 11 тысяч.

«Причем речь идет не только о плохом интернете в отдаленных населенных пунктах. Слабый сигнал мобильной связи и интернета наблюдается и в городах. Приграничные пункты пропуска имеют неустойчивую связь и интернет. Это задерживает прохождение потоков транспорта и людей на границе. Данную проблему надо решить оперативно.

В целом, министерству совместно с операторами и акиматами нужно модернизировать имеющуюся инфраструктуру», - сказал Бектенов.

Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос периодического увеличения стоимости тарифов операторов. В целях развития конкуренции в стране отменено госрегулирование тарифов. Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит – у всех операторов расценки примерно одинаковые, констатировал глава правительства.

«Кроме того, в рамках Налогового кодекса предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. При этом сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи. Поэтому министерству совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов», - продолжил он.

В целом в сфере цифровизации Казахстан занимает  весьма неплохие позиции. Особенно это касается предоставления электронных государственных и банковских услуг. Государство принимает меры по становлению Казахстана в качестве активного участника в глобальном цифровом мире. Для этого реализуются крупные проекты по прокладке волоконно-оптического маршрута по дну Каспийского моря и от Запада до Востока страны.

«Это позволит привлечь крупные Big Tech-компании и повысить уровень предоставляемого контента, что в свою очередь принесет мультипликативный эффект для нашей страны в целом. Также успешно осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже порядка 3 млн человек в 20 городах нашей страны. Такие проекты позволят повысить качество предоставляемых услуг связи», - считает Олжас Бектенов.

Он поручил МЦРИАП совместно с акиматами регионов провести анализ по выявлению «белых пятен» по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи. Затем, этот опыт масштабировтаь на все населенные пункты.

А также систематизировать вопрос исполнения лицензионных обязательств операторами связи.

Кроме того, он обратил внимание, что в период паводков в ряде регионов не было связи по причине проблем с электроснабжением и отключением базовых станций. МЦРИАП совместно с КНБ поручено рассмотреть возможность использования спутниковых систем связи в период ЧС.

#Правительство #интернет #жалобы #Беткенов

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