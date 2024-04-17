Бектенову показали цифровые решения по прогнозу наполнения водохранилищ

Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

По поручению премьер-министра разработаны цифровые инструменты для поддержки отечественных товаропроизводителей.



В частности, разработанные системы позволяют отслеживать работу каждого производственного предприятия, в режиме онлайн выявлять факты ущемления их интересов со стороны государственных органов.



Цель – дать дополнительный импульс развитию казахстанского производства для снижения доли импорта на рынке страны.



С учетом текущей паводковой ситуации в ряде регионов Казахстана был рассмотрен прототип системы моделирования паводков и прогнозирования наполнения водохранилищ. В рамках разработки прототипа были созданы алгоритмы для моделирования и расчета водостока, проведены пилотные испытания на нескольких участках рек. Цифровой инструмент позволит проводить расчеты зарегулированного и нерегулируемого водостока, а также отображать на карте зоны подтопления при заданном уровне воды.





По итогам экспертных обсуждений представленных цифровых решений глава правительства Олжас Бектенов одобрил проекты и поручил в пилотном режиме начать внедрение. Премьер-Министр поручил в кратчайшие сроки запустить сервис по приему заявок на возмещение ущерба от паводков, а также вести учет и контроль выполнения противопаводковых мероприятий в онлайн-формате посредством имеющихся камер видеонаблюдения.

«Глава государства в своем послании поставил стратегически важную задачу – превратить Казахстан в IT-страну. Для правильных управленческих решений нужно владеть качественной оперативной информацией и использовать новые технологии. Необходимо масштабировать предложенные подходы по другим отраслям экономики. Все инструменты и сведения имеются. Нужно правильно выстроить обмен данными и интеграцию систем», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поручено обеспечить своевременное обновление данных и форсированное внедрение цифровых инструментов во все сферы жизнедеятельности.