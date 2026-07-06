Бектенов принял участие в промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

В казахстанском павильоне были представлены разработки различных отечественных предприятий

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в сессии «Индустрия 360: производство без границ», состоявшейся на полях XVI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В пленарной сессии также приняли участие Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси – Александр Турчин, Кыргызстана – Адылбек Касымалиев, представители правительств Индонезии, Ирана, Туркменистана, Мьянмы, Сейшельских Островов, Таджикистана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Венесуэлы и др.

«Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вступил в новый этап прогрессивного развития. Конституция, принятая на общенациональном референдуме, закрепила масштабные политические и институциональные реформы. Мы последовательно продолжаем курс на развитие Справедливого и Прогрессивного Казахстана, основанного на открытости и конструктивном партнерстве со всеми странами. Вопросы развития человеческого капитала, науки и инноваций являются основополагающими принципами деятельности государства. Такой подход создает благоприятные условия для укрепления доверия инвесторов, модернизации экономики и расширения международного сотрудничества», — подчеркнул Премьер-министр.

Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в сферах глубокой переработки сырья, создания современных материалов и развития наукоемких производств. Инвесторам доступны меры государственной поддержки, налоговые и таможенные преференции, специальный визовый режим Altyn Visa и сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Приоритетными направлениями для инвестиций остаются машиностроение, металлургия, нефтегазохимия, химическая отрасль, производство современных строительных материалов и продукции высоких переделов.

Внимание было уделено цифровой трансформации промышленности. Казахстан последовательно внедряет интеллектуальные системы анализа данных, сквозные технологии связи, облачные платформы и программные решения нового поколения в производственный контур.

В обрабатывающем секторе доля предприятий, использующих цифровые инструменты, выросла с 13% в 2022 году до 21% в 2025 году, а число производств, применяющих промышленный интернет вещей, достигло 7 тыс.

В ходе выставки главы делегаций стран осмотрели разработки в сфере машиностроения, металлургии, промышленного оборудования, инновационных производственных решений и современных технологий.

В казахстанском павильоне были представлены разработки отечественных предприятий в сферах металлургии, машиностроения, IT, пищевой отрасли и др. Среди участников экспозиции – Qarmet, Казахмыс, Alageum Electric, KamLitKZ, Tengry Tyres, Orda Glass, Silk Road Electronics, BTS ERG и др.

В целом павильон РК также включает разработки в сфере промышленного ИИ, микроэлектроники и технологического образования. CoreInsight демонстрирует участникам «ИННОПРОМ» AI-платформу для анализа производственных данных, объединяющая данные из производственных систем, формирующая графики, факторный анализ и рекомендации для инженеров. Texer.ai представляет решения в области специализированных микросхем для камер, датчиков и промышленных контроллеров.

Технология позволяет обрабатывать и защищать данные непосредственно на устройстве, без передачи сырых данных во внешний контур.

Образовательная платформа Artisan Education направлена на расширение доступа школьников и студентов к современному технологическому образованию.

Проект формирует экосистему взаимодействия среднего и высшего образования с региональными офисами Astana Hub и ориентирован на подготовку кадрового потенциала для индустриального развития регионов.