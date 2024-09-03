Премьер призвал поддержать открытие Центра цифровых решений в АТР

Правительство , Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Глава правительства Олжас Бектенов, выступая на Азиатско-Тихоокеанской конференции по вопросам инклюзии и трансформации, подчеркнул, что Казахстан открыт для расширения сотрудничества в области цифровизации и готов делиться опытом в данном направлении, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

«Для достижения Целей устойчивого развития ООН в регионе важно подчеркнуть принцип «никто не должен остаться позади». Цифровая инклюзия – это важный элемент, без которого невозможно достичь поставленных целей. Только через сотрудничество, обмен знаниями и лучшими практиками мы сможем обеспечить устойчивое и процветающее будущее для всех. Мы готовы делиться опытом и знаниями. В этой связи призываю поддержать открытие в Казахстане Центра цифровых решений для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его создание станет важным катализатором для развития эффективного регионального сотрудничества и сократит цифровой разрыв между странами», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН – исполнительный директор ЭСКАТО Армида Сальсия Алисджабана отметила высокие достижения и потенциал Казахстана в области цифровизации.

«Цифровизация стала нормой. Она трансформирует наши экономики, открывает новые возможности для создания ценности и изменяет общественные структуры, помогая решать ключевые задачи устойчивого развития. Однако, цифровая трансформация также связана с экономическими, экологическими и социальными рисками невиданной сложности и неопределенности», — сказала Армида Сальсия Алисджабана.

В рамках конференции организована выставка, где представлены разработки Казахстана в области цифровизации государственных услуг и успешно используемые IT-решения. 1 200 госуслуг в Казахстане оказываются онлайн, охвачено более 80% экономически активного населения.

Среди презентованных гостям конференции – проект «Социальный кошелек», нацеленный на обеспечение адресной и проактивной государственной поддержки населения.

Платформа интегрирована с информационными системами государственных органов, включая электронный портал правительства e-Gov и систему подачи обращений e-Otinish.

Участники конференции также были ознакомлены с проектами АО «НИТ», Alaqan technologies, ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ», Freedom Holding Corp.,Kaspi.kz, Smartestprep Ltd по персонализированной профориентации молодежи, цифровыми продуктами в области финансовых, транспортных, социальных услуг, торговли, образования, здравоохранения и других направлений.

#Правительство #Олжас Бектенов #открытие Центр цифровых решений #Азиатско-Тихоокеанский регион

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